Accoltellato Salman Rushdie, scrittore simbolo della libertà di espressione

Salman Rushdie, scrittore di origine indiana, cittadino britannico, è stato accoltellato mentre si accingeva a una conferenza. Nulla ancora di chiaro si sa a proposito dell’atto che ha sconvolto il mondo della cultura internazionale. Da quanto trapelato Rushdie sarebbe stato ferito, non si sa quanto gravemente, al torace e al collo, ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. Si sa che l’assalitore è stato fermato. Il fatto, avvenuto al Chautauqua Institution, a un centinaio di chilometri da Buffalo, nello stato di New York, davanti a molti testimoni, ha suscitato grande commozione, perché Rushdie oltreché per il suo capolavoro I figli della mezzanotte, pluripremiato romanzo dedicato all’indipendenza dell’India, è riconosciuto nel mondo come simbolo della difesa della libertà di espressione, da quando nel 1989, a causa del suo romanzo Versetti satanici è stato raggiunto da una fatwa ad opera dell’allora aytollah iraniano Khomeini, che giudicando l’opera blasfema, mise una taglia da 3 milioni di dollari, per l’epoca una cifra enorme, sulla testa dell’autore. Da allora Rushdie vive blindato per motivi di sicurezza, anche se non più nascosto come i primi dieci anni, in cui letteralmente scomparve dal mondo: anche perché quella taglia che sembra uscita da secoli andati è stata ripetutamente ribadita in anni recenti, con mezzi modernissimi L'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana, ha infatti rinnovato la fatwa nel 2017, e nel 2019, in occasione del 'trentennalè, via Twitter ha scritto: «Il verdetto dell'Imam Khomeini riguardo a Salman Rushdie si basa su versi divini e, proprio come i versi divini, è solido e irrevocabile».

Nato a Bombay, il 19 giugno 1947, trasferito a Londra all'età di 14 anni, ha studiato a Cambridge all'Università. La sua vicenda personale ne ha fatto un emblema internazionale del diritto di parola e della libertà di pensiero, tema cui ha dedicato tantissimi suoi interventi anche recenti, da presidente di PEN America, l'organizzazione no profit che lavora per difendere gli scrittori e i giornalisti minacciati per le idee espresse nel loro lavoro. A proposito di libertà, Rushdie si è ripetutamente schierato contro ogni forma di censura mettendo in guardia anche dai pericoli della cosiddetta “cancel culture”, che ha preso piede negli Stati Uniti. L’espressione “cancel culture” allude a quel processo che porta alla messa in discussione della storia e della letteratura, dove non più in linea con la sensibilità corrente per non offendere le minoranze. Rushdie non amava quell’espressione: «Sono all’antica», aveva affermato in una recente intervista, «preferisco parlare di censura. Mi preoccupa il fatto che tra le generazioni più giovani e progressiste - molte delle quali, a mio avviso, sono davvero ammirevoli - ci sia una sorta di convinzione che certi tipi di dichiarazioni possano essere censurate». E metteva in guardia: «Una delle cose che so sulla storia della censura è che quando i governi autoritari cercano di limitare ciò che si può dire, i gruppi minoritari sono le persone che vengono censurate per prime. Se, in nome di questa o quella minoranza oppressa, si sdogana la censura, si finisce su un pendio scivoloso: si va ad aprire la porta a qualcosa che finirà per danneggiare le stesse persone e idee che ci si propone di tutelare».

Moltissimi i messaggi di solidarietà e gli auguri degli esponenti della cultura internazionale. Tra questi lo scrittore inglese di origine giapponese Kazuo Ishiguro, che quando vinse il Nobel per la letteratura disse: «lo meritavano Murakami e Rushdie, parlando dell’aggressione con il Guardian, ha dichiarato: «È stato incredibilmente coraggioso in tutti questi anni, mettendosi continuamente in gioco per il diritto di pensare e parlare liberamente, nonostante i pericoli che non sono mai scomparsi. Speriamo e ci auguriamo che ce la faccia».