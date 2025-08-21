Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
giovedì 21 agosto 2025
 
Dopo tutto
 
Credere

Io, tu e la cassazione: un insopportabile triangolo sentimentale

21/08/2025  Una sentenza della Corte ha “sdoganato” gli accordi prematrimoniali. Ma così l’amore diventa un mercato

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

Tii amo, voglio vivere sempre con te, ti sposo. Prima però carta canta: a te il motorino, a me il tavolo della sala e i soldi per sistemare l’impianto idraulico, che ho speso io. Sai caro, cara, se l’amore finisce…

Messa così, l’amore finisce certamente. E la Corte di Cassazione, la suprema corte, ha giudicato leciti gli accordi prematrimoniali in scrittura privata. Una sentenza storica, commentano i vari media. Si infrange un tabù. Quale? Quello dell’amore eterno? Una speranza, un desiderio, non un tabù.

Potrebbe trattarsi di realismo: poiché i matrimoni non durano, poiché le disparità economiche danneggiano le persone e l’eventuale prole (soprattutto i mariti, i papà: tanti finiscono in mezzo a una strada per sostenere le spese familiari), poiché è un contratto, un negozio giuridico, normale e quasi doveroso cautelarsi in anticipo. Non fanno così forse le star?

In un mondo in cui è relativo anche il colore dell’erba d’estate, toccherebbe sguainare spade per ricordare che l’erba è verde. E che il matrimonio non è un contratto vero e proprio, cioè non soddisfa interessi reciproci attraverso l’equilibrio di prestazioni. Si tratta di un equilibrio di doni, o anche di un disequilibrio, perché il dono è gratis, o non è più un dono. Il bilancino non dovrebbe essere la norma quando si decide, insieme, per una comunione di vita.

Ma l’istituto del matrimonio, sentenza giuridica dopo sentenza, è stato svilito da un pezzo: nel termine intanto, che fa riferimento a una maternità che le coppie omosessuali non possono assolvere, a meno di negare o piegare a nostro interesse la natura: infatti non si chiamano matrimonio, quelli tra persone dello stesso sesso, ma unioni di fatto. Eppure tutti, e la tv insegna, parlano di matrimonio, mariti, mogli.

È interessante e, per certi versi, commovente che si faccia riferimento a un’unione stabile per segnare una storia d’amore. Che un’istituzione antica, un’abitudine anche, sia l’esito scontato e desiderato di un legame affettivo.

Purtroppo in tempi lontani da non invidiare mai, i contratti prematrimoniali si facevano eccome, tra i ricchi e i poveri e in genere era la moglie che ripagava lo sposo con la dote. Nulla di nuovo, dunque, nessuno scandalo, solo un po’ di tristezza, a fronte di tante sdolcinate canzoni e parole d’amore, per come gli amori finiscono.

Bene fa la Chiesa, che i matrimoni li benedice, li santifica con il sigillo del sacramento, a ribadire che il matrimonio non è un contratto. Perché ci si mette, in due, di fronte a uno più grande e potente e sicuro, capace di sostenere, di vincere – se invocato, se considerato – le fatiche, le divisioni, anche il disamore.

Dono e perdono, che escludono contratti e rimborsi. Ma a un matrimonio di tal genere ci si arriva credendoci, preparandosi, affidandosi, lasciandosi accompagnare e guidare. Non è da noi farcela, ma a Gesù.

(Foto in alto: iStock)

In collaborazione con Credere

Credere, la rivista per vivere «la gioia del Vangelo«

Credere, la rivista per vivere «l'avventura della fede»

CREDERE è la rivista che ogni settimana ti propone storie, personaggi e rubriche per ispirare la fede nel quotidiano. Già scelta come "Rivista Ufficiale del Giubileo della Misericordia", è un giornale ricco di contenuti per lo spirito, con tante testimonianze di famosi e gente comune e i gesti e le parole di Papa Francesco, più vicini che mai.

Scopri la rivista e abbonati »

WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 