Adriano Bordignon, un papà alla guida del Forum delle Associazioni Familiari

«La variabile famiglia è determinante e impatta su economia, welfare, civismo e partecipazione, educazione e relazioni. Se vince la famiglia vince l’Italia. Oggi raccogliamo questo testimone e metteremo tutte le nostre energie e competenze per lasciare un segno nella vita delle persone e della società civile». È stato questo il commento di Adriano Bordignon neoeletto oggi, sabato 18 marzo, presidente del Forum nazionale delle Associazioni Familiari insieme alle vicepresidenti Cristina Riccardi, di AiBi, e Pinella Crimì del Forum della Sicilia. Tra le priorità del nuovo mandato di Bordignon: «Riforma fiscale coerente con i carichi familiari, potenziamento dell’Assegno Unico, incremento dei servizi per la prima infanzia, politiche per il lavoro femminile, giovanile e per la conciliazione, per invertire il terribile inverno demografico che ci sta investendo».

Gli auguri per la festa del papà

Raggiunto telefonicamente per un augurio in occasione del 19 Marzo Bordignon ha risposto: «auguro a tutti i papà di essere protagonisti al servizio della vita dei figli, senza mettersi “davanti” ma al loro fianco per accompagnarli, un passo dietro per proteggerli».

Così, ha aggiunto, «saremo in grado di lanciare i figli nel mondo perché siano felici e responsabili, capaci di scelte quando saranno grandi e toccherà a loro». Papa Francesco stesso in Amoris Laetitia dice che «l’educazione in famiglia è insegnare a saper abitare oltre i limiti della nostra casa. Ecco sta a noi papà insegnare ai figli a entrare nel mondo con desiderio, passione, responsabilità e capacità di spendersi per gli altri».

Chi è Adriano Bordignon

Adriano Bordignon, trevigiano classe 1976, è sposato dal 2006 con Margherita e padre di tre figli: Teresa del 2008, Gabriele del 2011 e Zaccaria del 2015. Da aprile 2021 ha ricoperto la carica di Presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto. Da sempre impegnato nel mondo del sociale, prima nell’associazionismo di volontariato e poi anche come presidente del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Treviso, è direttore del Consultorio del Centro della Famiglia di Treviso e presidente di Ebicom, l’ente bilaterale del commercio, servizi e turismo della Provincia di Treviso.

Laureato in Scienze Giuridiche a Ferrara, con un Master triennale in Scienze della coppia e della famiglia conseguito all’Istituto Giovanni Paolo II presso la Pontificia Università Lateranense, Bordignon da quasi 20 anni si occupa anche di pastorale familiare assieme alla moglie Margherita al Centro della Famiglia di Treviso, impegnandosi nello sviluppo delle politiche familiari a livello provinciale e regionale. È esperto di politiche della famiglia e appassionato di processi di partecipazione e per l’attivazione del civismo e del volontariato.

Dal 2021 è impegnato nella cabina di regia della legge regionale del Veneto 20/2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" istituita al fine di agevolare i territori al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale degli interventi.

Il forum secondo Bordignon

Secondo il neo presidente Bordignon: «Il Forum rappresenta una straordinaria storia di famiglie che vogliono essere protagoniste responsabili per fare dell’Italia un luogo sempre migliore. Famiglie e persone che hanno a cuore il futuro del Paese e che combattono perché possa ancora essere bello nascere, crescere, vivere e diventare vecchi in questa splendida terra».

Adriano Bordignon succede a Gianluigi De Palo che ha guidato il Forum dal 2015 ad oggi. Il Forum, nato nel 1992 con l’obiettivo di portare all’attenzione del dibattito culturale, politico e legislativo italiano la famiglia come soggetto sociale, è la più vasta rete di rappresentanza delle associazioni familiari a livello nazionale. Attualmente è composta da oltre 590 associazioni che a loro volta rappresentano circa 5 milioni di famiglie.