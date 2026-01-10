Attualità
Chiara Pelizzoni
44 anni, giornalista professionista. Diplomata Liceo Classico Arnaldo da Brescia, è laureata in Dams all’Università Cattolica di Brescia, master in Ideazione e Produzione Audiovisivi. Inizia l’attività professionale collaborando per la pagina Cultura e Spettacoli del Giornale di Brescia.
Ha lavorato 7 anni a Roma per Rai, Tv2000, Mtv e CorriereTv. Dal 2011 è tornata a Milano, dove vive, per il VII Incontro Mondiale delle famiglie (Mi 2012) di cui è stata capo ufficio stampa. Nel 2017 ha coordinato l'ufficio stampa della visita di papa Francesco a Milano e alle terre ambrosiane. È autore di docushort
Società e valori
Consenso e violenza sessuale, Maria Teresa Manente: «L’aggettivo "riconoscibile" è un attacco alle vittime»
Cronaca
Martina Carbonaro, 14 anni, la più giovane vittima di femminicidio del 2025 in Italia
Aziende di valore
Intesa Sanpaolo e il sostegno al lavoro che “apre” le carceri e regala un futuro
Attualità
La dedica della nipote di Ornella Vanoni
il ricordo degli artisti
Addio immensa Ornella
Attualità
Monsignor Paglia sulle gemelle Kessler: «Provo il dolore di non essere stato accanto per capire, per aiutare a vivere più che a morire»
giornata della cittadinanza digitale
Neoconnessi premia i bambini che usano in modo consapevole la tecnologia
navigando verso la striscia
«Noi della Flotilla non ci arrendiamo. Diplomazia ultima occasione per salvare Gaza»
il corteo per gaza a milano
Camminavamo tutti con i piedi nell’acqua e il cuore in Palestina
Chiesa
Baturi sul fine vita: «Serve una legge nazionale, no ad accelerazioni»
