Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
lunedì 01 settembre 2025
 
 

Al via a Viterbo il Festival Barocco Alessandro Stradella

01/09/2025  Andrea De Carlo, Silvia Frigato e l'Ensemble Mare Nostrum protagonisti del concerto di apertura. Un ricco programma di appuntamenti nel territorio fino alla fine di settembre

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

Classico appuntamento musicale di fine estate per Viterbo e il suo territorio, sabato 30 agosto ha preso il via il Festival Barocco Alessandro Stradella. Nell’antica chiesa romanica chiesa di Santa Maria Nuova, nel cuore del centro storico, l’Ensemble Mare Nostrum diretto da Andrea De Carlo (direttore artistico del Festival) e il soprano Silvia Frigato (nella foto) hanno eseguito un programma di grande musica stradelliana composta per il soprano castrato Marc’Antonio Orrigoni, «primo soprano» e protagonista delle ultime opere di Stradella nella stagione del Carnevale 1679 del Teatro Falcone di Genova. Stradella lo ammirava così tanto che in una lettera indirizzata a un mecenate paragonò la recitazione di Orrigoni a quella di un angelo del paradiso: da qui il titolo del concerto (“Un angelo del Paradiso”) e l'idea di un immaginario libro di canzoni che raccoglie le grandi arie di Orrigoni. Il programma del concerto è stato anche registrato mesi fa in un CD (pubblicato da Arcana) con l’omonimo titolo che la prestigiosa rivista britannica Gramophone ha inserito nella shortlist per l’assegnazione dei Gramophone Classica Music Awards 2025. Il concerto di Viterbo ha avuto un successo trionfale ed è assolutamente da condividere quanto scritto dai recensori della rivista in occasione dell’uscita del CD: “Frigato è incredibilmente brava. Francamente, se il progetto Stradella di Andrea De Carlo non è già nel vostro radar, questa selezione è un ottimo punto di partenza”.

Sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio, dal Comune e la Provincia di Viterbo e dalla Fondazione Carivit, il Festival Barocco Alessandro Stradella prosegue fino al 28 settembre con un ricco programma in cui dialogheranno la musica antica e quella contemporanea. Oltre a Viterbo sono coinvolti i comuni di Caprarola (con lo splendido Palazzo Farnese), Bagnaia, San Michele in Teverina, Oriolo Romano, Nepi e Grotte di Castro.

WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 