Social
sabato, 10.01.2026
Roberto Zichittella
Roberto Zichittella
Roberto Zichittella
Nato a Milano, è diventato giornalista professionista dopo aver frequentato l'Istituto per la Formazione al Giornalismo. Laureato in Scienze Politiche. Per Famiglia Cristiana viaggia in Italia e nel mondo raccontando storie di persone, vicende politiche e sociali. È tra i conduttori del programma radiofonico della Rai Radio3mondo, dedicato all'attualità internazionale.
Mondo

Il futuro del Venezuela ora è nelle mani degli Stati Uniti di Trump (ma non sappiamo cosa farà)

Mondo

Come, dove e quando si voterà nel mondo nel 2026

Mondo

La presidenza imperiale di Trump

Cultura e spettacoli

“Difendiamo l’arte dall’algoritmo, censura del XXI secolo”

Mondo

Dopo il massacro di Sydney, Israele accusa il governo australiano di aver fomentato l’antisemitismo

Papa

Papa Leone XIV consegna a Riccardo Muti il Premio Ratzinger

Mondo

Scontri al confine tra Thailandia e Cambogia: morti, sfollati e accuse incrociate riaccendono una crisi storica

Mondo

Ricchi nel mondo sempre più ricchi

Musica

La musica di Bach accompagna il Natale, anche in streaming

Mondo

Gaza tra raid, nozze di massa e stallo politico: cosa sta succedendo (in attesa della fase 2 della pace)