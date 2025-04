«Si definisce “un vero schifo”, vuole dimagrire e si fa del male»

Mia figlia di 14 anni da diverso tempo manifesta disagio per la sua forma fisica. Sostiene di dover dimagrire, anche se ai nostri occhi (ma oserei dire: agli occhi di tutti gli altri) non è così. Ho scoperto che ogni tanto si libera del cibo – vomitando – per non sentirsi in colpa e quando si sente nervosa si brucia piccole parti di pelle o sul braccio o sulle mani.

Ora io mi chiedo se tutto questo sia normale in una ragazza solare, aperta, circondata da amiche e con una sorella maggiore con cui ha un bellissimo legame, oltre ad una famiglia che la sostiene in tutto. Certo, raccontarle in poche parole chi è mia figlia non è semplice, ma le assicuro che è una ragazza meravigliosa.

Peccato che lei si descriva come una ragazza fallita, una delusione per chi la conosce. Come mamma soffro quando la sento definirsi un “vero schifo”. E non so come aiutarla a vedersi per come è e non per come crede di essere.

VIVIANA