Battaglia di Pavia, il 24 febbraio su Sky arte il primo dei documentari con Toni Servillo

La Battaglia di Pavia e altre storie, in onda il 24 febbraio alle 21,15 su Sky arte, è il primo episodio di una serie di tre intitolata Duemila anni di vita di una capitale, che regala un'ora e un quarto di storia avvincente, divertente, ben documentata e alla portata di qualsiasi pubblico sulla Battaglia di Pavia: prodotta da 3D Produzioni, con soggetto e sceneggiatura di Didi Gnocchi e Arianna Marelli, regia di Valeria Parisi, è in grado di accontentare la curiosità di chi, conoscendo già la storia, cerca dettagli e punti di vista meno noti. Ma anche chi deve farsi un'idea dall'inizio di un evento che ha segnato la storia d'Europa, attraverso le voci degli studiosi non solo pavesi e italiani che si sono occupati di questo fatto storico, ridando vita ai suoi protagonisti anche attraverso il punto di vista inedito dei discendenti del cavaliere spagnolo Alonso Pita da Veiga arruolato nell’esercito imperiale di Carlo V e il francese Étienne Cortoys d’Arcollières, guardia del corpo del re Francesco I.

La presenza e la voce di Toni servillo prendono per mano lo spettatore e lo guidano attraverso passato e presente mostrandogli i luoghi significativi della battaglia come sono ora ma anche accompagnandolo attraverso la storia, ricostruita attraverso l'arte dell'epoca ma anche mediante gli acquerelli dell'illustratore Marco Giuffredi.

Un lavoro reso possibile grazie al contributo del PR FESR Lombardia 2021-2027 – Bando “Lombardia per il cinema” (Coesione Italia 21-27 – Cofinanziato dall’Unione europea – Repubblica italiana – Regione Lombardia) con il sostegno di Associazione Chiamale Storie, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Pavia - Assessorato alle Politiche Culturali, con il sostegno di Fondazione Banca del Monte Lombardia e Fondazione Pasquinelli. Oltreché su Sky Arte il documentario va in onda sul canale francese Histoire.