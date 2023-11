Bimbi gratis nei musei italiani per incontrare gli scrittori per ragazzi

Un week end durante il quale i musei aprono le porte ai bambini e alle loro famiglie, organizzando per loro letture e laboratori con gli scrittori per ragazzi e visite guidate. è AVVENTURE TRA LE PAGINE – Leggiamo al museo, il più grande evento diffuso dedicato ai piccoli lettori nei musei promosso da Kid Pass. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre in oltre 70 musei e spazi culturali italiani albi illustrati, libri per bambini e racconti per ragazzi saranno i protagonisti di un lungo weekend di eventi e iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale, volte a far scoprire i musei italiani e il piacere della lettura alle famiglie con bambini fino a 12 anni (programma completo qui ).

Le parole d’ordine del secondo weekend di novembre saranno dunque cultura, emozione e divertimento.Il calendario comprende un ricco programma di eventi, dalle letture ad alta voce ai laboratori e speciali visite guidate in collaborazione con i più bei musei italiani per scoprire un mondo di storie. Molti appuntamenti hanno come protagonisti importanti autori e autrici di libri per bambini e ragazzi, grazie anche alla collaborazione con ICWA – Associazione Italiana Scrittrici e Scrittori per Giovani Lettori. Gli scrittori coinvolti in presenza (letture ad alta voce, letture animate, laboratori e presentazioni con firmacopie) saranno Stella Nosella, Fulvia Degl'Innocenti, Rossana Bossù, Vanessa Policicchio Rizzoli, Chiara Lossani, Stefania Di Loreto, Alessandra Sala, Caterina Pavan, Cecilia Cesaroni, Elisa Guidelli, Claudia Palombi, Valentina Giovacchini, Chiara Raineri, solo per citarne alcuni.

Ci sarà anche un evento digitale aperto a tutti venerdì 10 novembre dalle 15.00 alle 19.00: un pomeriggio di letture e incontri live in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di Kid Pass, in collegamento con ospiti, autori insieme a musei e luoghi di cultura, per unire virtualmente l'Italia.

In diretta anche un evento esclusivo dal sapore internazionale, "Un tè con PINGU e Mr.Moore - alla scoperta di Londra con il tè delle cinque", che vedrà ospite Gloria Danili dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, in collaborazione con Pingu's English Italia.In anteprima per la maratona streaming inoltre ci saranno anche Ludmilla e l'ape Milli insieme per una nuova avventura, alla scoperta dei segreti delle api e dei mieli: una nuova fiaba animata ideata per Mielizia dall'Inchiostro Magico.