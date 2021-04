Catania, padrini e madrine sospesi da battesimi e cresime

Madrine e padrini sospesi per tre anni da battesimi e cresime. È il contenuto del decreto “ad experimentum e ad triennum” che porta la data del 4 marzo 2020 firmato dall’arcivescovo di Catania, monsignor Salvatore Gristina e inviato ai sacerdoti etnei prima di Pasqua. Per tre anni quindi all’interno delle chiese e parrocchie della diocesi catanese non sarà più possibile affiancare ai nuovi battezzandi e cresimandi quella figura di accompagnamento e aiuto nel cammino di fede che fa parte della secolare tradizione della Chiesa.

La decisione – si legge nel documento inviato ai sacerdoti etnei – scaturisce all’interno di un dibattito interno alla diocesi e secondo alcune considerazioni che vengono illustrate da monsignor Gristina nel decreto: «Nell’odierno contesto socio-ecclesiale la presenza di padrini e madrine risulta spesso una sorta di adempimento formale o di consuetudine sociale in cui rimane ben poco visibile la dimensione della fede», e ancora si apprende: «considerato, altresì, che la situazione familiare complessa e irregolare di tante persone proposte per assolvere questo compito rende la questione ancora più delicata».

A illustrare a Famiglia Cristiana le tappe del decreto è il Vicario generale della diocesi di Catania monsignor Salvatore Genchi, che incontriamo nella Curia adiacente la Cattedrale. «Precisiamo che non è un’abolizione, ma una sospensione della durata di tre anni e scaturisce da una decisione nata per venire incontro alla sensibilità dei nostri sacerdoti. Sia la stragrande maggioranza del Consiglio presbiterale che quella dei Vicari foranei si è infatti espressa in tal senso all’interno di un dibattito che è stato già avviato ad ottobre 2019 in tutto il clero etneo», spiega monsignor Genchi.

Un decreto che si basa anche su una serie di esperienze pregresse che «non vogliono tener conto della singola situazione familiare di chi vuol fare il padrino», aggiunge il Vicario della chiesa etnea che comunque spera nel sentito e profondo recupero di quel ruolo che appartiene alla tradizione. «Noi speriamo che le cose cambino, e chi si accinge a fare il padrino o la madrina lo faccia davvero perché intende essere un testimone di un cammino di fede», aggiunge.