César de Bus, il fondatore dei Dottrinari e "apostolo del catechismo"

«La comunicazione è missione – ha affermato Paolo Ruffini –, una comunicazione fatta, non solo di parole, ma anche di testimonianze e di tutti i linguaggi che il tempo ci mette a disposizione. Questa è la lezione di san Cesare de Bus perché la sua stessa vocazione è avvenuta tramite la lettura e la musica, che sono due linguaggi di comunicazione. E sottolinea quanto sia importante, nel tempo in cui viviamo, parlare il linguaggio di chi ci ascolta. La sfida di oggi è essere contemporanei, coniugando i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione con la verità degli incontri personali. Momenti come questo, di relazione e di incontro, possono portare a riscoprire Dio nell’altro e a tirar fuori da ognuno di noi quella scintilla di divino che abbiamo. Questo è alla radice della catechesi».

Due sale con materiali in lingua italiana, inglese, francese e portoghese, dove conoscere anche quanto, a partire da san Cesare de Bus, si è sviluppato nei secoli successivi attraverso la vita dei religiosi della congregazione da lui fondata e che ancora oggi, in vari continenti, cercano di vivere quell’impegno.

«La parola “mostrare” significa mettere in evidenza, mettere in luce qualcosa che è rimasto nascosto, e questo percorso espositivo serve a mettere in risalto alcuni aspetti che possono aiutarci a cogliere l’integrità del messaggio di san Cesare de Bus e il suo carisma catechistico – ha dichiarato il card. Semeraro –. Tutto comincia con l’ascolto dell’annuncio della fede. Dice San Paolo “Fides ex auditu”, la fede deriva dall’ascolto, e domanda: come potranno intendere senza uno che parli predicando? Il beato Cesare ci ricorda questa priorità nella vita cristiana».

La mostra multimediale Hereditas de Bus, inaugurata il 22 aprile nella Casa Generalizia dei Padri della Dottrina Cristiana, noti come Dottrinari, in via Santa Maria in Monticelli 29, a Roma, è stata benedetta dal card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ed è aperta al pubblico da sabato 14 maggio, vigilia della canonizzazione di Cèsar de Bus.

Chi sono i Dottrinari

Sono presenti in numerose regioni italiane. In Piemonte, a Torino reggono la centrale parrocchia di Gesù Nazareno, la casa di catechesi e preghiera a Varallo Sesia (VC) e il convento nella frazione di Craviano a Govone (Cn). In Lombardia, a Vigevano (Pv), reggono la parrocchia di San Giovanni Bosco in Cristo Re. Nel Lazio, oltre alla casa generalizia di Santa Maria in Monticelli, al Seminario Internazionale Cesare de Bus e alla parrocchia di Sant’Andrea apostolo a Roma sono presenti a Pontecorvo (Rt). In Campania a Salerno reggono la parrocchia di Santa Maria dei Barbuti, mentre a Pellezzano (Sa) c’è una comunità e la sede delle Edizioni Dottrinari. La parrocchia di Santa Maria Assunta è a Vittoria (Rg) in Sicilia.

Dal 1947 sono in Brasile con scuole e parrocchie, mentre nel 1966, su invito dell’arcivescovo di Avignone, sono tornati in Francia, a Cheval Blanc, e dal 1985 reggono la parrocchia e la cattedrale di Cavaillon. Dal 1999 sono presenti in India e dal 2006 in Burundi.