Chi è don Pietro Pappagallo, il prete ucciso alle Fosse Ardeatine

Il 24 marzo ricorre l’anniversario dell’ eccidio delle Fosse Ardeatine : 335 persone, la maggior parte delle quali detenute per motivi politici, uccise dai nazisti per rappresaglia in risposta all’attentato partigiano di via Rasella a una colonna di soldati tedeschi : 10 civili uccisi per ogni soldato morto, cui sono state aggiunte altre cinque persone. Come spesso accade quando i caduti sono troppi, l’identità dei singoli si perde in una commemorazione collettiva indistinta. Pochi ricordano che in quell’esecuzione di massa, avvenuta esattamente 80 anni fa, morì anche un sacerdote cattolico: Don Pietro Pappagallo.

Nato, quinto di otto fratelli, in Puglia a Terlizzi nel 1888, in una numerosa famiglia di cordai che sbarcava il lunario con fatica e dignità. Intuendone la generosità la madre lo iscrive alla scuola media del seminario a Giovinazzo. Non brillantissimo negli studi ma incline alla carità Pietro matura lì dentro la vocazione, tanto che dopo il liceo entra al Seminario Regionale Pugliese di Lecce per gli studi teologici. Diventa sacerdote nell’aprile 1915 e il testo dell’immaginetta della sua prima messa, riportato da sembra un segno del destino: «Sgomenti degli orrori di una guerra che travolge popoli e nazioni, ci rifugiamo, o Gesù, come a scampo supremo, nel Vostro amatissimo Cuore; da Voi, Dio delle misericordie, imploriamo con gemiti la cessazione dell’immane flagello; da Voi, Re pacifico, affrettiamo coi voti la sospirata pace. Dal Vostro cuore divino Voi irradiaste nel mondo la carità perché tolta ogni discordia, regnasse tra gli uomini soltanto l’amore». (Il testo è riportato in R. Brucoli, Pane e cipolla e santa libertà)

Ancora non sa che, riformato per un problema fisico nella prima guerra quando ancora i sacerdoti non ne erano dispensati, finirà per partecipare alla Seconda, dalla parte di chi resiste all’occupazione nazifascista. Che il suo tratto sia la generosità, senza sconti e tendente al dono di sé senza riguardi, tanto che in un ritratto colorito Fergus Butler-Gallie, gli attribuisce una santità “folle”, si capisce presto. Nei primi sette anni ricopre vari ruoli da economo a viceretterore del Convitto Vito Fornari a Molfetta, poi diventa economo del Seminario regionale teologico Calabro, ma il suo posto è tra la gente, non in un ufficio.

TRA GLI OPERAI DELLA CISA VISCOSA

Il trasferimento dalla diocesi in cui è incardinato a quella di Roma dove vorrebbe andare non è semplice. Lo ottiene nel 1925 per motivi di studio, e poi nel 1927 va a gestire il convitto di via Prenestina: non è una scuola questa volta, ma la residenza cui si appoggiano operai fuori sede, per lo più emigranti dal sud, della Cisa Viscosa, un’industria di filati, che molti chiamano Snia. Da gestore del Convitto, don Pietro che conosce la povertà per averla vissuta, capisce che quegli emigrati sono esposti allo sfruttamento: meno tutelati degli altri vengono chiamati spesso a lavorare di nuovo dopo aver completato i turni di notte per coprire buchi, cosa che accettano per timore di perdere il lavoro.

Don Pietro, che ne comprende il disagio, si espone: «Memore di quanto aveva scritto nella Rerum novarum Leone XIII», scrive Piersandro Vanzan ricordadolo nel 2010 su La Civiltà Cattolica «in merito alle condizioni degli operai e allo sfruttamento dei lavoratori, aveva protestato energicamente contro i padroni della fabbrica, non sapendo dei loro contatti con la Curia Romana e, in particolare, con mons. Ferdinando Baldelli, successivamente diventato autorevole regista della vasta opera di assistenza caritativa della Chiesa verso i lavoratori. Ma quella volta mons. Baldelli, venuto a conoscenza dell’accaduto, aveva ripreso energicamente don Pietro, ricordandogli che, nella situazione attuale, ai sacerdoti in fabbrica era proibito comportarsi da sindacalisti e potevano unicamente assistere gli operai spiritualmente. In breve, almeno per il momento, bisognava sottostare a certi compromessi, in attesa della firma del Concordato tra la Chiesa e il Governo italiano».

Le ragioni di don Pietro sono esposte con franchezza nella lettera in risposta a Monsignor Bardelli Riportata sul sito dell’Archivio storico Viscosa del Centro documentazione territoriale Maria Baccante. «Monsignore io mi riconosco negli operai del convitto. Muovono dalla mia stessa terra. Sono emigrati anche loro. Il fatto che non siano partiti all’estero, non ne rende meno penosa e difficile la condizione: la distanza che li separa dalla famiglia d’origine è notevole e sconvolge ugualmente la loro vita affettiva; la responsabilità nei confronti dei cari che attendono il loro sostegno, li angustia e li induce a ogni forma di privazione. Il lavoro in azienda è disumanizzante: i tempi vengono protratti all’inverosimile, il licenziamento scatta automaticamente in caso di rifiuto degli straordinari, il processo industriale che prevede l’applicazione di sostanze chimiche è potenzialmente nocivo per la loro salute, la discriminazione retributiva è evidente al raffronto fra gli operai del Sud e i loro colleghi della capitale. Io non trovo giusto tutto questo. Né possono rabbonirmi le ragioni di opportunità politica, che anzi non mi interessano affatto. So soltanto che la fede e il senso di umanità non possono contrappormi ai miei fratelli, al cui servizio sono stato posto. Se lei non è con loro, posso solo dirle che rimango sconcertato e nella confusione».