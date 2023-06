Chi è Gisella Cardia, la "veggente" di Trevignano: dal fallimento alla moltiplicazione degli gnocchi. E adesso il Tar le dà torto

Siciliana, 53 anni, ex imprenditrice, la “veggente” di Trevignano che dice di aver visto lacrimare sangue dal volto della statuetta riportata da Medjugorie e di ricevere dalla Madonna messaggi per i fedeli, è stata condannata a due anni di reclusione, con pena sospesa, per bancarotta fraudolenta. Il processo, che si è concluso in primo grado, riguarda una vicenda del 2013. Quando Gisella Cardia ancora si chiamava Maria Giuseppa Scarpulla, secondo quanto ricostruito dai giudici, aveva stipulato, con la sua società Majolica italiana, un contratto di affitto con l’amministratore unico e liquidatore della societù Ceramiche del Tirreno srl, per un canone annuo di 108 mila euro annue. Canone, hanno stabilito i giudici, «incongruo» e che avrebbe determinato il fallimento della società.

Dopo il fallimento della società la donna, con il marito di cui ha assunto il cognome, si è trasferita a Trevignano. Qui sarebbero cominciati i fenomeni mistici che andrebbero avanti da cinque anni. Intanto la “veggente” ha creato una fondazione alla quale arrivano diverse donazioni.

I fedeli, da qualche tempo, avevano preso a ritrovarsi su un terreno che l’ex imprenditrice e suo marito hanno acquistato grazia la generoso lascito di un signore (oggi pentito) che, secondo la Cardia, avrebbe ricevuto una grazia dalla Madonna. Sempre la Cardia sostiene che è stata la stessa Madonna a indicare il terreno da acquistare, anche se la prima scelta si era posata su un altipiano ancor apiù prestigioso dal quale si lanciano i deltaplanisti. Al rifiuto di questi ultimi di cedere il terreno, però, la Madonna avrebbe cambiato idea sul luogo dove istituire il culto e indicato quello dove la Cardia, ogni tre del mese, la incontrerebbe. Dopo il clamore mediatico e l’istituzione di una Commissione da parte della diocesi gli incontri sono stati «momentaneamente sospesi con data da destinarsi», si legge sul sito della veggente (che però continua ad avere attiva la possibilità di versare donazioni). La Commissione diocesana, istituita dal vescovo Marco Salvi, procede nelle indagini. È costituita da un teologo, un mariologo, uno psicologo, un canonista e un esorcista. Contemporaneamente proseguono anche le indagini della procura di Civitavecchia.

La Cardia, però, non smette di sorprendere. Di recente, infatti, ha dichiarato in video che è riuscita a moltiplicare gnocchi e pizza. «Un giorno eravamo sulla collina, c'era tanta gente, tanti bambini», ha rivelato, «e un mio amico ebbe l'idea: perché non venite a casa mia a mangiare un gelato? Però erano le sette e mezza, i bambini dicevano 'mamma ho fame'. Facciamo una piccola cena, dice una mia amica. Però non avevamo niente, perché non era in programma una cena per 15 persone tra cui sacerdoti e bambini. Era rimasto il pranzo con degli gnocchi e un po' di coniglio. Lei mi disse: “Ma cosa ci fai? È un piattino di gnocchi!”. Portiamo questi gnocchi e questo coniglio ed erano due pezzettini e nel frattempo che li abbiamo riscaldati, abbiamo apparecchiato il tavolo. Io non so come sia stato possibile, ma tutti, mentre si riscaldavano e riempivamo i piatti, tutti hanno mangiato gli gnocchi e il coniglio. Quindici persone ed è incredibile questa cosa. Mentre versavo gli gnocchi il cibo non diminuiva, ma neanche quello della pentola».

E, mentre la questione continua a essere all’attenzione mediatica, si moltiplicano le denunce per truffa. Sta indagando anche la Guardia di finanza di Colleferro mentre l’8 maggio è proseguito a Patti (Messina) il procedimento per bancarotta fraudolenta. I suoi ex lavoratori, lasciati sul lastrico le chiedono 300 mila euro.

Sulla questione delle presunte apparizioni era intervenuto anche il parroco di Trevignano, don Piero Rongoni, rifiutandosi di far tenere gli incontri di preghiera con Gisella in parrocchia, come aveva invece fatto il suo predecessore. Il marito della signora, Gianni Cardia, aveva commentato il fatto con le parole «Gesù cacciato dalla sinagoga». Don Piero, in questi giorni spiega: «La verità noi la sappiamo e la mettiamo poi nelle mani di chi deve gestire questa situazione in maniera più congrua».

A Roma, il 15 aprile, intanto si è scvolta la prima riunione dell'Osservatorio - voluto dalla Pami - per le apparizioni e i fenomeni mistici legati alla figura della Vergine Maria nel mondo. «L’idea», ha spiegato padre Stefano Cecchin, presidente della Pontificia academia mariana internationalis, «ci era venuta già cinque anni fa dopo un convegno sulle mariofanie. Ora abbiamo deciso di passare ai fatti, non c’era più tempo da perdere» soprattutto considerando la grande ribalta mediatica che hanno casi come quello di Trevignano. Il nuovo organismo studierà e valuterà apparizioni, lacrimazioni, locuzioni interiori, stigmate e altri fenomeni mistici, in corso o già avvenuti, ma ancora in attesa di una pronuncia dell’autorità ecclesiastica circa l’autenticità.

Intanto, il 3 maggio, al grido di «La Madonna è con me» è tornata, come una rockstar, a Trevignano. Video maker e bodyguard, a bordo della sua monovolume, ha fatto ingresso nel luogo dove dice di avere le apparizioni. Non sono serviti l’esposto in procura e l'ordinanza per la demolizione della teca dove ha posizionato la statua della Vergine. «Intendo continuare a stare qui e non arretro neanche di un millimetro perché sto nella casa di Dio e ho la Madonna dalla mia parte», ha affermato. Gisella inoltre dice di vedere, oltre che la Madonna, anche Gesù, «lo dico per le ragazze che sono qui, è molto bello», ha affermato facendo la tipica descrizione di Gesù dagli occhi azzurroverdi e dai capelli lunghi.