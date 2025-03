Contro lo spopolamento dei piccoli borghi

Territori fragili, borghi che si spopolano, aree interne sempre più in difficoltà. Di questo e di come tutelare chi vive nei piccoli centri e nelle zone più sperdute dell’Italia si parla nel XIX Forum della Custodia del creato. Al via, dal 21 al 23 marzo ad Alvito (Forsinone), l’appuntamento organizzato da Greenaccord, con la mediapartnership anche di Famiglia cristiana, affronterà le questioni dei presidi sociali, dagli uffici postali alle parrocchie ai collegamenti e alle cure mediche, necessari per far sì che le persone possano continuare ad abitare nei loro luoghi del cuore. Sul numero di Famiglia cristiana in edicola questa settimana si affronta proprio il tema del ripopolamento degli antichi borghi. Ad Alvito, inoltre, insieme con la questione dei servizi e della gestione delle risorse naturali, si parlerà anche della Carta di Pescasseroli, siglata nel 2023. Un testo deontologico, firmato anche dall’Ordine nazionale dei giornalisti nel 2023 in occasione dei cento anni dell’istituzione del Parco nazionale d’Abruzzo, che detta le “Linee guida per la consapevolezza ambientale nella professione giornalistica”. La Carta si fonda su quattro pilastri: accuratezza, equilibrio, proattività e responsabilità. Chiede di evitare i sensazionalismi e di proporre anche soluzioni possibili.