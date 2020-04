«Che colpo al cuore quei senzatetto sdraiati a terra, in un parcheggio»

Alcuni clochard straiati a terra all’interno di un parcheggio distanziati l’uno dall’altro nei box delimitati dalle strisce bianche. Accade a Las Vegas, nello stato del Nevada, dove circa 500 senza fissa dimora che fino a quel momento dormivano in una struttura della Catholic Charities, ente benefico tra i più grandi del paese, sono stati costretti a lasciare i propri letti perché è stato riscontrato un caso di positività tra gli homeless. Un’immagine ripresa da tutti i giornali e che fa soffrire il Papa che nella Messa del mattino celebrata a Santa Marta parte proprio da questo: «Questi giorni di dolore e di tristezza evidenziano tanti problemi nascosti. Sul giornale, oggi, c’è una foto che colpisce il cuore: tanti senzatetto di una città sdraiati in un parcheggio, in osservazione … ci sono tanti senzatetto oggi. Chiediamo a Santa Teresa di Calcutta che risvegli in noi il senso della vicinanza a tante persone che nella società, nella vita normale, vivono nascoste ma, come i senzatetto, nel momento della crisi, si evidenziano così». È la seconda volta che il Papa prega per i senzatetto, i più colpiti in questi giorni di pandemia.

Nell’omelia, riportata da Vatican News, Francesco commenta le letture odierne, tratte dal Libro della Genesi (Gn 17, 3-9) e dal Vangelo di Giovanni (Gv 8, 51-59) che hanno al centro la figura di Abramo, l’alleanza con Dio e il nuovo annuncio di Gesù che viene a "rifare" la creazione perdonando i nostri peccati: «Noi siamo cristiani perché siamo eletti, scelti da Dio, e abbiamo ricevuto una promessa di fecondità, a cui dobbiamo rispondere con la fedeltà all'alleanza», dice il Pontefice.

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. «Lo abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale», sottolinea Francesco che spiega: «Il Signore non dimentica, non dimentica mai. Sì, dimentica soltanto in un caso, quando perdona i peccati. Dopo aver perdonato perde la memoria, non ricorda i peccati. Negli altri casi Dio non dimentica. La sua fedeltà è memoria. La sua fedeltà con il suo popolo. La sua fedeltà con Abramo è memoria delle promesse che aveva fatto. Dio elesse Abramo per fare una strada. Abramo è un eletto, era un eletto. Dio lo ha eletto. Poi in quella elezione gli ha promesso un’eredità e oggi, nel passo del libro della Genesi, c’è un passo in più. Quanto a te, la mia alleanza è con te. L’alleanza. Un’alleanza che gli fa vedere lontano la sua fecondità: diventerai padre di una moltitudine di nazioni. L’elezione, la promessa e l’alleanza, sono le tre dimensioni della vita di fede, le tre dimensioni della vita cristiana. Ognuno di noi è un eletto, nessuno sceglie di essere cristiano fra tutte le possibilità che il “mercato” religioso gli offre, è un eletto».