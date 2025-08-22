Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
venerdì 22 agosto 2025
 
Formazione
 

Costruire un futuro sostenibile sui banchi di scuola

22/08/2025  Rivolto a docenti ed educatori di tutta Italia il XIX Seminario di Educazione alla Cittadinanza Globale. L'edizione dal titolo "Pensare globale, agire locale. Educare alla sostenibilià a scuola e sul territorio", si svolge il 4 e il 5 settembre a Senigallia, accreditato sulla piattaforma Sophia

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

Come educare alla sostenibilità a scuola? Che tipo di laboratori pratici proporre a bambini e ragazzi per coinvolgerli?  Il 4 e il 5 settembre, presso l'Aula Magna del Liceo E. Medi di Senigallia, torna il XIX Seminario di Educazione alla Cittadinanza Globale, promosso da CVM (Comunità Volontari per il Mondo - ETS). Oltre a rappresentare un'occasione di formazione per docenti, aspiranti insegnanti e figure in ambito educativo e sociale, l’edizione di quest’anno, intitolata "Pensare globale, agire locale. Educare alla Sostenibilità a Scuola e sul Territorio”, costituirà anche il lancio del progetto S-Marca, finanziato dalla Regione Marche, con l’obiettivo di sensibilizzare e attivare comunità educanti sul tema della cittadinanza globale e della sostenibilità ambientale nella regione, in collaborazione con i 15 partners: UNIURB, UNIVPM, UNICAM, Liceo Medi di Senigallia, IC Interprovinciale dei Sibillini, IC “Gino Strada” di Monteurano, Università per la pace, Legambiente, Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea, Giaconi Editore, Sibillini Experiences, Comune di Altidona, Comune di Montegiorgio, Comune di Ripatransone e Comune di Smerillo. Due giornate per ripensare insieme l’educazione come spazio generativo di cambiamento e impegno responsabile. Attraverso relazioni di esperti, testimonianze e laboratori tematici i partecipanti potranno acquisire e sperimentare approcci, strumenti e buone pratiche da riportare nel proprio contesto intra ed extrascolastico. Tra gli ospiti di questa edizione, il giornalista e volto RAI Davide Demichelis, la pedagogista Silvia Fioretti, l’ingegnere chimico Carlo Santulli, il fisico climatologo del CNR Antonello Pasini, il filosofo Luca Alici e la sociologa e conduttrice RAI Lucia Cuffaro, oltre a formatrici e formatori esperti che condurranno le diverse attività laboratoriali a scelta.
 

come partecipare

È possibile iscriversi online entro il 1° settembre  tramite apposito MODULO DI ISCRIZIONE disponibile al seguente link.
Costo: 50€ - pagabile anche con Carta Docente e comprensivo di coffee break con buffet.
CVM è ente accreditato per la formazione docenti s, pertanto è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. L’iniziativa inoltre è disponibile su piattaforma SOFIA (Codice iniziativa formativa: 99445; Edizione: 149236). Per maggiori dettagli è possibile visitare la pagina dedicata all’evento, scrivere una mail all'indirizzo eas@cvm.an.it o chiamare il numero 0734/674832 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30). 


G

WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 