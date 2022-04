Da Sant'Eustorgio ai Cammini, le "perle" da scoprire nella diocesi di Milano

Tornano per il quarto anno consecutivo, da sabato 7 a domenica 15 maggio le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico: un’occasione per conoscere territori, comunità, edifici, libri, musei originati da motivi di natura religiosa.

Le Giornate di quest’nno sono promosse dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana, insieme ad associazioni di categoria. Per l’occasione è stato creato un hashtag (#visionidicomunità) per condividere le diverse attività, oltre a un sito (https://beweb.chiesacattolica.it/giornate-di-valorizzazione/) che raccoglie tutte le iniziative.

Le dieci Diocesi della Lombardia partecipano a questa attività di promozione e valorizzazione con aperture straordinarie, visite guidate e la scoperta di luoghi non sempre aperti al pubblico. Tutti i siti saranno presidiati da volontari per accogliere e accompagnare nell’esperienza i visitatori.

L’Arcidiocesi metterà in vetrina «Dodici perle della diocesi di Milano e dieci percorsi di cammino», un progetto che vede coinvolte tutte le sette zone pastorali, ideato in collaborazione con l’Ufficio Beni culturali, l’Ufficio Turismo e Pellegrinaggi e l’agenzia Duomo Viaggi, attraverso il soggetto di Lombardia cristiana. Il sito www.lombardiacristiana.it sarà il punto di coordinamento e di informazione.

A Milano, ad esempio, sarà possibile visitare con guide professioniste la Chiesa di Santa Maria presso San Satiro (previsti anche due eventi speciali “fuori orario” per apprezzare il complesso architettonico con l’ascolto di musica dal vivo sabato 7 e domenica 15 maggio alle 21), la Basilica di San Lorenzo e la Basilica di Sant’Eustorgio. In totale saranno 12 i siti “animati” durante la seconda settimana di maggio. Sono inoltre previste esperienze di cammino da/verso le stesse destinazioni.

Sono dieci gli itinerari programmati per quei giorni. Si svolgeranno, presidiati dalle associazioni di riferimento, sui seguenti tracciati: Via Francisca del Lucomagno, Cammino di Sant’Agostino, Cammino di San Pietro Martire, Cammino dei Monaci, Via Francigena Renana.

L’immagine delle 12 perle - che dà il titolo al progetto - è ricavata dal libro dell’Apocalisse (21, 21). Gerusalemme scende dal cielo, cinta da mura e con dodici porte. È una città quindi percorribile e attraversabile. E le dodici porte sono fatte da dodici perle.