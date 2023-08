E' morta suor Elvira Petrozzi, la suora degli ultimi

È stata una luce per migliaia di ragazzi smarriti ma assetati di vita. E continuerà a esserlo, seppur in modo diverso. Giovedì 3 agosto, alle 5.30 del mattino, è mancata (ma i suoi amici preferiscono dire “è nata al cielo”) suor Elvira Petrozzi (nota più semplicemente come “madre Elvira”), la fondatrice della Comunità Cenacolo, una realtà che da quarant’anni cammina a fianco degli ultimi, a Saluzzo (Cuneo) dove è nata, ma anche in moltissimi altri luoghi del mondo. Madre Elvira aveva 86 anni e da tempo era provata nel fisico. Nelle ultime settimane i suoi più stretti collaboratori avevano chiesto di intensificare la preghiera per lei.

Al secolo Rita Agnese Petrozzi, era nata a Sora (Frosinone) nel 1937, «da gente povera», come lei stessa ricordava. Trasferitasi in Piemonte, a 19 anni era entrata in convento, a Borgaro Torinese, nella congregazione delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, dove aveva preso il nome di suor Elvira. Il 16 luglio del 1983 (e il 40esimo anniversario di quella data è stato appena celebrato, con un momento di festa e riflessione) la religiosa aveva ricevuto le chiavi di una vecchia villa diroccata, sulla collina di Saluzzo. Ecco l’origine della Comunità Cenacolo, una casa per le persone più fragili e provate, con una speciale attenzione per i giovani vittime delle tossicodipendenze e dell’alcolismo. Un numero incalcolabile di questi ragazzi e ragazze, in quarant’anni di impegno, sono stati aiutati a uscire dalla spirale di morte e a riprendere in mano la propria vita. Qualcuno ha anche deciso di rimanere al Cenacolo, abbracciando uno stile di vita semplice ma pieno di gioia, fatto di preghiera, lavoro e accoglienza. E, nel tempo, l’operosità di madre Elvira ha dato vita a ben 70 comunità, gemelle di quella saluzzese (particolarmente nutrita è la presenza in America Latina).