L'Italia bipolare di Giorgia ed Elly ma il "partito" dell'astensione è maggioranza nel Paese

I vincitori delle elezioni europee in Italia sono tre: il “partito” degli astensionisti, Giorgia Meloni, premier in carica e leader di Fratelli d’Italia, il principale partito della coalizione di governo, ed Elly Schlein, leader del Pd, il principale partito d’opposizione.

È abbastanza curioso che dopo una tornata elettorale dove ognuno correva per sé, con il proporzionale puro, sia uscito un quadro di marcato bipolarismo con le due leader che si sono notevolmente rafforzate nei rispettivi campi d’azione.

Cominciamo dal dato, davvero preoccupante, dell’astensionismo. Per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana l’affluenza al voto non supera il 50% fermandosi al 49, cinque punti percentuali in meno rispetto alla precedente tornata elettorale del 2019, quando la partecipazione era stata del 54,5%.

Da questo punto di vista, gli appelli della Cei e di molte realtà associative del mondo cattolico ad andare a votare non sono stati ascoltati, soprattutto al Sud, dove l’astensionismo ha fatto da padrone in modo più marcato, con una percentuale di affluenza che ha toccato livelli da allarme rosso: circa il 60% degli elettori ha disertato le urne.

In Sardegna e in Sicilia, ad esempio, si è registrato un tasso di partecipazione inferiore al 40%, mentre in Calabria è appena superato il 40%. In Basilicata, Puglia e Campania, l’affluenza si è attestata intorno al 43%, mentre Abruzzo e Molise hanno registrato rispettivamente il 47% e il 48%. Numeri che sembrano dipingere un quadro peculiare italiano. I dati provenienti dagli altri stati membri dell’Unione Europea confermano una tendenza leggermente positiva, con un’affluenza alle urne che si è attestata intorno al 51%, leggermente superiore rispetto al 50,7% del 2019.

Il successo di Fratelli d’Italia è evidente dai numeri. Rispetto al 25,98% delle politiche del settembre del 2022, il partito di Meloni ha guadagnato quasi tre punti percentuali, arrivando a sfiorare il 29%. Confermare e migliorare il consenso dopo oltre un anno e mezzo di governo è un risultato notevolissimo, soprattutto se si considerano le difficoltà economiche in cui il governo si è trovato ad operare.

La premier, candidandosi in maniera fittizia in tutte le circoscrizioni anche se non andrà ovviamente a Bruxelles, ha ottenuto poco meno di 2,3 milioni di preferenze e quindi la scelta di chiedere agli elettori un voto personale per sé ha pagato.

Il successo di Meloni e Fratelli d’Italia è chiaro anche nell’ottica europea. L’Italia, infatti, è il solo Paese in cui il governo esce sensibilmente rafforzato dal voto.

In Germania l’opposizione dei Cristiano Democratici (CDU/CSU) ha preso da sola quasi gli stessi voti di quelli ottenuti dai tre partiti della coalizione che sostiene il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz.

In Francia il presidente Emmanuel Macron ha deciso subito di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni di fronte al travolgente successo dell’estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen.

E anche in Spagna il partito socialista del capo del governo Pedro Sanchez è stato sconfitto dai Popolari di centrodestra.

In Italia, al contrario, la coalizione di destra ha ottenuto una chiara conferma, e questo soprattutto grazie a Fratelli d’Italia, che ha preso il triplo dei voti degli alleati di Forza Italia (9,7%) e Lega (9,1%).

Questo risultato dà una grossa legittimazione a Meloni nelle trattative che inizieranno nelle prossime settimane con gli altri capi di Stato e di governo europei per definire i ruoli della nuova Commissione europea con la “maggioranza Ursula” composta dai partiti europeisti (Ppe, Socialisti e Renew) che non solo regge ma è l’unica percorribile per avere una maggioranza a sostegno della nuova Commissione.