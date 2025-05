Festival Armonia al via nel Salento con i dodici finalisti del Premio Strega

Dal 22 maggio a fine agosto, il Salento torna a essere un palcoscenico letterario d'eccezione con l'undicesima edizione di Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto, il festival diffuso con la direzione artistica di Mario Desiati, ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’associazione NarrAzioni.

Un appuntamento che, dal lembo più estremo della Puglia, ogni anno intreccia letteratura, memoria e territorio, con l’obiettivo di avvicinare le comunità alla lettura e alla riflessione. Il festival è realizzato con il sostegno di Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e BPER Banca.

Il tema di quest’anno, Leggere porta il tuo sguardo lontano, è un invito a scoprire nuovi orizzonti, a esplorare altre realtà e a riflettere sul mondo che ci circonda. Un'ampia proposta di incontri, presentazioni, approfondimenti culturali inediti con ospiti di rilievo nazionale e internazionale, come da tradizione dell'iniziativa. Tra i partecipanti, oltre ai dodici candidati al Premio Strega 2025 e alla prima presentazione pubblica di chi si aggiudicherà il Premio Calvino (che sarà annunciato il 5 giugno), anche Adania Shibli, Giulia Caminito, Teresa Ciabatti, Viola Ardone, Edoardo Albinati, Nicoletta Verna, Vittorio Lingiardi, Sandrone Dazieri, Paolo Giordano, Antonio Franchini, Maurizio Mannoni, Noemi Abe, Chiara Valerio, Nichi Vendola, Chiara Marchelli, Gabriella Genisi e molti altri.

Come da tradizione, il Festival inizia a Presicce-Acquarica, nel weekend del 22 al 25 maggio, con l’unica tappa salentina dello Strega Tour, che da otto anni è realizzata in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e il Liquore Strega. Una straordinaria opportunità di dialogo diretto tra lettori e scrittori, con presentazioni dei dodici autori e autrici finalisti della 79ª edizione del Premio Strega, annunciati lo scorso 15 aprile.

Palazzo Ducale e i Giardini Pensili di Presicce, Piazza ex Municipio e la Masseria Celsorizzo di Acquarica saranno lo scenario per ascoltare le voci e le storie di Valerio Aiolli (Portofino blues, Voland), Saba Anglana (La signora Meraviglia, Sellerio), Andrea Bajani (L’anniversario, Feltrinelli), Elvio Carrieri (Poveri a noi, Ventanas), Deborah Gambetta (Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel, Ponte alle Grazie), Wanda Marasco (Di spalle a questo mondo, Neri Pozza), Renato Martinoni (Ricordi di suoni e di luci, Manni), Paolo Nori (Chiudo la porta e urlo, Mondadori), Elisabetta Rasy (Perduto è questo mare, Rizzoli), Michele Ruol (Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, TerraRossa), Nadia Terranova (Quello che so di te, Guanda) e Giorgio van Straten (La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri, Laterza).

«Scrittori e intellettuali che partecipano al Festival lasciano non solo le loro parole, ma anche le loro esperienze che possono essere condivise con i lettori del presente e i lettori del futuro, per uno sguardo più consapevole sul mondo, assicura lo scrittore Mario Desiati, direttore artistico fin dalla prima edizione di Armonia, vincitore del Premio Strega 2022 e da poco in libreria con il nuovo romanzo Malbianco (Einaudi). «Siamo all’undicesima edizione e quello che possiamo affermare con certezza è che si è creata una comunità di lettori, una rete di promozione alla lettura che coinvolge scuole e biblioteche e che, pur essendo nelle propaggini di questo paese, la punta estrema del tacco, mantiene lo sguardo in continua espansione con gli incontri, le presentazioni, i laboratori».

L’immagine del festival quest'anno è stata affidata all’illustratrice Fabiana Renzo, che attraverso la sua arte riesce a trasmettere la magia del cortocircuito creativo tra natura, immagini e narrazioni, elementi che da sempre ispirano Armonia. Tonalità calde e raffinate, con un design minimalista ma suggestivo, richiamano la bellezza del paesaggio e della cultura mediterranea, in linea con la dimensione "diffusa" dell'iniziativa culturale.

PREMIO ITALO CALVINO | LUCUGNANO | 14-15 GIUGNO

Un'altra sezione distintiva di Armonia è dedicata al Premio Calvino, il più prestigioso riconoscimento nazionale per esordienti, che si terrà il 14 e 15 giugno tra Palazzo Comi e Piazza Comi a Lucugnano. Sin dalla sua nascita, Armonia ha svolto una missione fondamentale di scouting, dando visibilità a voci promettenti che hanno poi arricchito il panorama letterario. Da otto anni, il festival ospita tradizionalmente la prima presentazione del vincitore subito dopo l'annuncio, e il vincitore dell’edizione precedente, Simone Torino, con il libro appena pubblicato da Einaudi, Macaco.

Gli altri ospiti saranno Nicoletta Verna, che presenterà I giorni di vetro (Einaudi), Menzione Speciale della Giuria al Premio Calvino 2020 per il romanzo d’esordio Il valore affettivo, Viola Ardone con il romanzo Grande meraviglia (Einaudi), legata al Premio Calvino per aver partecipato come giurata lo scorso anno, e Nichi Vendola, che presenterà la sua raccolta poetica Sacro Queer (Manni).

La sezione, realizzata in sinergia con il Polo Biblio-Museale di Lecce e l’Associazione Tina Lambrini, si implementa anche di una collaborazione con L'Indice dei Libri del Mese, storica rivista torinese di critica e approfondimento culturale, oggi protagonista di un progetto di rilancio volto a costruire un rapporto diretto e continuativo con lettrici e lettori. La Libreria Idrusa di Alessano sarà tra le sedi scelte per gli appuntamenti esclusivi del Club dell’Indice. Per l’occasione Palazzo Comi ospiterà l’esposizione “Fabiana Renzo in mostra”, dedicata all’illustratrice ufficiale del Festival Armonia edizione 2025.