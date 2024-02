Fine vita, maggioranza bulgara nel Pd contro la consigliera regionale veneta che aveva fatto naufragare la legge

Anna Maria Bigon, la consigliera regionale del Partito democratico che con la sua astensione ha fatto naufragare il progetto di legge sul fine vita in Consiglio regionale del Veneto, non è più vice segretaria del Pd di Verona. Una mozione approvata con voto bulgaro dalla direzione scaligera ha di fatto confermato il provvedimento deciso dal segretario veronese Franco Bonfante. Un provvedimento che venne subito criticato sia dalla segreteria regionale che da quella nazionale Elly Schlein che si è detta “rattristata”. «Sono esterrefatta dalla scelta del partito», ha commentato la consigliera, avvocato, madre di due figli, forse ancora un po’ frastornata dalla tempesta che si è scatenata per via della sua scelta. Il 16 gennaio scorso il consiglio regionale del Veneto aveva voluto esprimersi – su volontà anche del presidente Zaia- sulla proposta di legge dell’associazione Coscioni che riprende la sentenza della Corte costituzionale in tema di fine vita. Si trattava di dare una cornice medico assistenziale a una prestazione sanitaria che già viene erogata, fissando quindi tempi certi e procedure precise.

Il governatore Luca Zaia e una buona parte della Lega che fa riferimento alla sua corrente hanno votato a favore, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono espressi contro. Decisivo è stato il voto di Anna Maria Bigon del Pd, che era stata invitata dai suoi a uscire per abbassare il quorum e far quindi passare per un solo voto la legge. Dopo una decina di giorni da quel voto il segretario veronese del Pd Franco Bonfante ha portato nel consiglio del direttivo la sua decisione. «Non credo nelle sanzioni disciplinari, anche perché si trattava di scelte politiche» aveva detto Bonfanti nella sua relazione (che pubblichiamo integralmente) aggiungendo che non si trattava di contrapposizioni tra laici e cattolici. Gli è bastata la testa di vicesegretaria provinciale. La direzione del Pd veronese di lunedì sera era stata convocata per mettere ai voti le due posizioni contrapposte. Il risultato (46 voti a favore, 2 astenuti e 1 contrario) è stato un plebiscito per Bonfante e quindi per la revoca del mandato a Bigon. Nella sua relazione Bonfanti premette che divorzio e aborto e unioni civili sono conquiste sociali «di cui dobbiamo essere orgogliosi» e sottolinea l’importanza del suicidio assistito, la cosiddetta “buona morte”. Poi parla di un’occasioen persa poiché la proposta regionale affossata in consiglio veneto «erfa unpasso avanti rispetto al vuoto attuale» mentre la proposta di legge del Pd “Bazoli”, riopresentata nell’attuale legislatura (che prevede le cure palliative) «è un compromesso, ma purtroppo non ha serie possibilità di essere approvata in tempi ragionevoli». C’erano anche opportunità politiche, secondo Bonfanti: «il calcio di rigore a porta vuota a nostro favore si è tramutato in un autogoal, che credo non abbia precedenti nella storia legislativa veneta del Pd».