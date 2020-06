Genova, l'addio di Bagnasco nel giorno di San Giovanni: «I bilanci li può fare solo Dio»

Un abbraccio più forte del virus e della crisi economica. Il 24 giugno, nel giorno di San Giovanni Battista, Genova, Torino e Firenze, tre grandi città italiane che festeggiano come patrono il “precursore di Gesù”, sperimentano un’alleanza inedita. Un incontro a distanza, ma non per questo meno intenso. In occasione della festa, i pastori delle rispettive chiese, il card. Angelo Bagnasco (Genova) che tra poco lascerà la guida della Diocesi, mons. Cesare Nosiglia (Torino), e il card. Giuseppe Betori (Firenze) hanno voluto scrivere una lettera comune. «Quest’anno, in segno di unità nella prova a causa del coronavirus e di comune volontà di ripresa, le nostre città hanno deciso di celebrare insieme la festa di San Giovanni Battista, nella dimensione civile e in quella religiosa» scrivono i presuli, «con meno occasioni di incontro nelle strade e nelle piazze rispetto agli anni passati, ma con nel cuore il forte desiderio di dare avvio con impegno generoso a un cammino di rinascita». «In questo cammino che auspichiamo per le nostre città, non dovremo dimenticare di trarre alimento dalle loro radici, dall’identità che le nostre comunità portano con sé dalle origini e che hanno arricchito nelle loro gloriose storie» proseguono i tre vescovi. «In queste storie il contributo della comunità cristiana è stato fondamentale; lo stesso contributo ci sentiamo oggi impegnati a offrire per il futuro delle nostre città».

Quella di San Giovanni è, da sempre, una festa che fa incontrare fede e antiche usanze popolari. Quest’anno le misure anti-covid hanno imposto di eliminare o ripensare alcuni degli appuntamenti pubblici previsti dalla tradizione, ma non hanno smorzato l’affetto di tanti fedeli e cittadini, desiderosi di celebrare comunque il loro patrono.

Nel capoluogo ligure, la celebrazione presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco ha avuto, quest’anno, un sapore molto speciale. E’ stata anche una messa di commiato. Tra pochi giorni, infatti, il pastore lascerà la guida della Diocesi e si insedierà il suo successore, mons. Marco Tasca. Ecco perché, proprio in concomitanza con la celebrazione del patrono, l’Arcivescovo ha voluto rivolgere alla città (che è anche sua terra natale) un commosso saluto. «Solo Dio che vede il percorso e il cuore può valutare e fare bilanci. Egli vede il bene, le lacune e egli errori. Vede la rettitudine della coscienza, l’amore per Genova, mia casa e famiglia, l’amore per il popolo. A noi il compito di affidarci al suo amore, con la semplicità di un bimbo» ha esordito il pastore.

Dopo aver rievocato alcuni episodi della propria vita personale, compresi i lunghi anni di malattia della madre, «nei quali conobbi la sofferenza e quel buio che solo la luce della fede permette di affrontare», il cardinale si è rivolto alle tante anime della comunità: agli adolescenti e ai giovani, perché, sappiano vedere in Cristo «la verità che libera da menzogne e miti», alle famiglie, «focolai di preghiera e rigore educativo», agli anziani, «depositari di una saggezza che indica ciò che vale», ma anche ai sacerdoti, al mondo del volontariato e a tutti coloro che si impegnano per il bene comune. Un pensiero particolarmente affettuoso è andato ai lavoratori: «la vostra presenza mi ha ricordato il duro lavoro di mio padre in fabbrica e di mio nonno al porto. La vostra vicinanza resterà tra i ricordi più belli».

Il cardinale ha poi concluso l’omelia con un’ideale panoramica sulla città di Genova, che egli ha definito «un “diesel”, perché non si concede a facili entusiasmi, ma quando si mette in moto punta alla meta». E leggendo in senso spirituale la conformazione del territorio genovese, stretto tra i monti, da sempre simboli di ascesa a Dio e il mare, «che spinge a osare e a non temere l’incognito», il card. Bagnasco ha affidato la città alla protezione del Battista e a quella della Vergine.