Gianandrea Noseda, il maestro dei due mondi

Una scelta insolita già il soggetto – il profeta Elia, la cui «parola bruciava come fiaccola» (Siracide 48,1) –, messo in musica tra il 1836 e il 1846, su un libretto di Julius Schubring, da Felix Mendelssohn, ansioso di «rendere piena giustizia all’elemento drammatico» della vicenda narrata negli otto capitoli della Bibbia che vanno da 1Re 17 a 2Re 2. E ancora più insolita la scelta di presentare della musica sacra in forma scenica, come avvenuto nello spettacolo andato in scena all’Opera di Zurigo tra giugno e luglio scorsi: con cantanti e persino il coro, sul palco per oltre metà delle due ore di durata dell’oratorio, che recitano a pieno titolo nell’Elias. Ma, come sostiene il regista Andreas Homoki, «se vedi un oratorio anche visivamente, il messaggio ti arriva più facilmente». Ne parliamo con il direttore d’orchestra Gianandrea Noseda, 61 anni, direttore della statunitense National Symphony Orchestra, alle spalle una lunga carriera internazionale.

Elia è una figura forte, implacabile nella denuncia dell’idolatria del suo popolo e dei suoi governanti, però anche una figura sfaccettata, con momenti di tenerezza, di scoraggiamento... È una figura attuale oggi?

«Elia ha un forte senso di integrità, una grande responsabilità nei confronti della verità e quindi non scende a compromessi per avere il consenso. Come profeta è anche libero, perché dice le parole di Qualcun altro. Ma questo gli dà anche un grande senso di fragilità: lui parla ai potenti, che se la prendono con lui. È una persona di passioni forti. Ma sempre per ragioni profonde. C’è bisogno di queste persone, penso. Invece oggi si scelgono spesso persone che hanno delle ricette più semplici, che parlano più alla pancia».

Vede all’orizzonte dei leader profetici, capaci di dire parole di verità?

«Non molti. Non mancano figure di grandi responsabilità anche non religiose, ma credo che la figura del Papa sia sempre stata comunque una figura di riferimento, religioso, sociale e in qualche modo anche politico, anche se il Papa non fa politica in senso diretto. Ma toccando il cuore e la mente, come faceva Gesù, si può anche provare a creare un mondo più aperto e rispettoso. Invece oggi mi pare che si preferisca la scorciatoia dell’uomo forte a cui delegare tutto».

Lei ha un lungo legame professionale con gli Stati Uniti, che effetto le ha fatto l’elezione di un Papa americano?

«Sono un credente, e credo che alla fine è lo Spirito Santo a operare nel Conclave, anche attraverso le sue dinamiche umane. È giusto avere oggi un Papa americano, come ieri papa Francesco, e prima ancora Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I con i suoi 33 giorni. Come fu profetico Paolo VI nel suo tempo. Figure che sono state amate ma anche criticate».