Ginnastica, altri scandali nel mondo, il modello è da ripensare anche se vince

Processi in Italia e nuovi scandali nel mondo

Lo impongono le notizie delle ultime settimane: un’ordinanza del Gip di Monza ha disposto l’imputazione coatta per Emanuela Maccarani, direttrice tecnica delle «farfalle» della ginnastica ritmica al centro tecnico di Desio, con l’accusa di maltrattamenti.

Mariana Vasileva, ex allenatrice della squadra di ginnastica ritmica dell'Azerbaigian e attuale viceministro dello sport del Paese, è stata condannata a una squalifica internazionale di otto anni per violenze verbali e fisiche contro le atlete condotta dalla Gymnastics Ethics Foundation.

In Germania nel dicembre scorso I'ex ginnasta d'élite Tabea Alt ha utilizzato il suo account Instagram per rendere pubblici gli abusi che ha dichiarato di aver subito presso il centro nazionale di ginnastica di Stoccarda e "nella ginnastica femminile tedesca in generale". «Non è un caso isolato: disturbi alimentari, addestramento punitivo, antidolorifici, minacce e umiliazioni erano all'ordine del giorno. Oggi so che si trattava di abusi fisici e mentali sistematici», ha scritto. Situazioni simili erano state, in passato, oggetto di rapporti indipendenti e di segnalazioni, in Gran Bretagna, in Brasile, in Svizzera.

Le denunce più o meno formali sono troppo diffuse per essere casuali e per non far pensare a un modello da ripensare ancorché vincente. Il fatto che si parli di situazioni esplose ai livelli apicali di Federazioni che esprimono il meglio della ginnastica mondiale (ora è ritmica, ora è artistica, ma cambia l’ordine dei fattori il prodotto non cambia), non possono essere ricondotte a casi isolati.