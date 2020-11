Nella periferia la luce del Vangelo

Padre Claudio Santoro ha 70 anni, ha la testa dura e ha anche un’idea molto chiara di cosa sia la Chiesa di Gesù Cristo : una comunità aperta, che sta sulla strada, senza alcuna distinzione, colorata, e con dentro un’armonia che nasce anche dalla buona musica. Sì, perché nello spazio che il viceparroco di San Barnaba ha creato a Torpignattara, periferia romana tra la Prenestina e la Casilina, secondo quartiere multietnico in Italia per numero di stranieri residenti, c’è veramente posto per tutti coloro che vogliono rimboccarsi le maniche e fare qualcosa per il bene comune. Sono centinaia i giovani che al centro diurno frequentano il dopo-scuola, giocano, fanno attività sportiva – dal calcio all’atletica, alla scherma –, con la società Adorea. Decine gli anziani del quartiere che, accanto ai campi da gioco e alle piste, chiacchierano ai tavolini del bar con tanto di karaoke: «È importante la loro presenza, crea equilibrio nella comunità» . E poi i genitori, quelli che ogni giorno fanno la fila per la distribuzione di indumenti e alimenti («I forni della zona assicurano sempre pane e pizza e poi da vari enti riceviamo di tutto»), e al tempo stesso sono volontari. «È stato proprio l’arrivo degli immigrati che ha dato equilibrio al quartiere».

«Ciao padre». Ahmed, Mohamed e Samir, libri sotto al braccio, mascherina, tuta da ginnastica, prendono le ultime cose, sistemano le scrivanie e vanno via. Altri ragazzi continuano a fare lezione. «Attenzione va con due t» spiega la “maestra” di turno a due ragazzine, una bangladese e l’altra cinese. Al piano di sotto la fila di donne (molte delle quali velate), uomini, anziani e giovani si snoda ordinata lungo via Bufalini. Cinesi, italiani, bangladesi distribuiscono insieme quintali di frutta, coordinati da Clara. «Ci sono oltre cento volontari, siamo tutti corresponsabili».

Padre Claudio è giunto nel 1984 in questa periferia dei “ragazzi di vita” pasoliniani, dopo essere stato in Spagna, poi a Genova e quindi a Padova. Erano gli anni della seconda generazione dell’ondata migratoria arrivata dal Sud nel Dopoguerra, giovani spesso nati e cresciuti nelle baracche di lamiera del Prenestino.

FEDI DIVERSE

«Prima erano frequenti gli scontri tra le bande di criminalità comune, anche qui all’oratorio siamo stati presi di mira, danneggiati. Poi le cose si sono calmate, oggi c’è più rispetto». Dei 25 mila abitanti del quartiere solo una piccola minoranza è cattolica. La maggioranza è di musulmani, ma ci sono anche buddhisti ed evangelici. «Come rispondo a qualche anziano che a volte mi chiede se mi occupo solo degli stranieri, in realtà il Centro è qui per tutti coloro che hanno bisogno», dice padre Claudio. Originario di Milano, vive in comunità con altri cinque confratelli della famiglia Pavoniana, ai quali è affidata la parrocchia. Lui si occupa del centro diurno, dei tre appartamenti che la parrocchia affitta per chi ha bisogno e delle varie attività caritative. Il suo stipendio, che come viceparroco riceve dalle offerte di Sovvenire, finisce nella cassa della comunità. «Non è che abbia molte spese. Vestiti non li ho mai comprati, li prendo qui al mercatino dell’usato. Alimenti e benzina sono spese che condividiamo con la casa famiglia».

Il religioso, che è stato testimonial di Sovvenire nella campagna pubblicitaria di qualche anno fa, ci tiene a sottolineare che «le offerte servono perché più abbiamo, più possiamo dare. Certo, gli scandali non aiutano perché hanno fatto perdere un po’ di fiducia nella Chiesa. Serve sempre trasparenza, le parrocchie dovrebbero dire ai fedeli come spendono i soldi che ricevono, decidere con la comunità come investirli». Anche l’8xmille – dice indicando uno spazio dell’area giochi realizzato grazie a quei fondi arrivati dalla firma sulla dichiarazione dei redditi – se bene investito aiuta a fare del bene.

È quello che ha raccontato anche a papa Francesco, il Giovedì santo nella cena di due anni fa: «Noi religiosi, tra carisma e strutture, abbiamo spesso scelto le seconde. E dimenticato i poveri». Per chi come lui già da piccolo pensava di volersi fare prete, ma di restare per la strada («non sono tipo da catechismo o da adunate»), la vita spesa al servizio dei giovani e dei poveri è un buon motivo anche per “litigare”, eventualmente, con chi nella Chiesa la pensa diversamente.