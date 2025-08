Tra i ragazzi di Tor Vergata nel primo Giubileo social: «La fede è una gioia che unisce»

Sventolano le bandiere di tutto il mondo sulla spianata di Tor Vergata che si riempie con il passare delle ore. Dall’alto, il colpo d’occhio è impressionante e solo dall’alto si capisce la marea umana che invaso allegramente Roma in questi giorni e che adesso è convocata nel campus universitario di Tor Vergata: colori, bandiere che sventolano, frastuono di canti e balli, gli idranti della Protezione Civile che ogni tanto passano tra i settori per rinfrescare i ragazzi. Qualcuno si è svegliato alle 4 di mattina per essere qui prima delle 9 quando hanno aperto i cancelli.

«Chi prima arriva, prima alloggia», dicono due ragazzi arrivati dal Brasile e in coda per ritirare il box con la cena di sabato sera e la colazione e il pranzo di domenica. Tanti gli slogan dei ragazzi che scandiscono il nome del Papa anche se lo conoscono ancora poco. Tante anche le bandiere americane sventolate nella spianata. Ma, dal palco dove si sta tenendo lo spettacolo pre-veglia, vengono ricordati anche Papa Francesco, Benedetto XIV e Giovanni Paolo II che proprio qui, venticinque anni fa, celebrò la Gmg del Grande Giubileo del 2000. Angela, da Bari, era qui anche allora, da pellegrina, e ora da accompagnatrice di un gruppo di ragazzi: «Una grande emozione, ricordo l’emozione per le parole del Papa quando ci disse che noi non ci saremmo rassegnati a un mondo di guerre, di odio e di violenza e che vedeva in noi le sentinelle del mattino».

L’odio che oggi attanaglia, in modo cruento, il Medio Oriente, semina morte nella Terra Santa, la terra di Gesù, a Gaza, dove i bambini muoiono di fame e di stenti. Riccardo Peretti, di Padova, ha issato la bandiera della Palestina. Quando gli chiediamo il perché racconta che sua nonna è palestinese, anche se vive in Italia da vent’anni, ma non dimentica quello che sta accadendo nella sua terra: «Ha tre fratelli che vivono in Cisgiordania e ogni giorno arrivano racconti drammatici», dice, «ho messo la bandiera perché quest’incontro dei giovani di tutto il mondo è un momento importante per sensibilizzare i miei coetanei su quello sta succedendo laggiù. Spero che venga riconosciuto lo Stato di Palestina come ha chiesto anche la Santa Sede». Nel 2000 Internet era agli albori, i social non esistevano.

Oggi il “racconto” della Gmg è (quasi) tutto sui social, tra reel, post e storie su Instagram e TikTok, i social dei giovanissimi, ma non solo loro. Pablo appartiene alla Fraternità “Vivere da Dio” sui comunicatori digitali: «Ho vissuto due Gmg, questo è il primo Giubileo dei giovani. Mi ha colpito il clima di pace e soprattutto la gioia di urlare questa pace al mondo. È pazzesco come Dio ci unisca tutti, al di là delle lingue diverse, delle provenienze, delle culture». Sofia, da Brescia, dice che «la parola chiave di questo Giubileo è entusiasmo», mentre per Francesco è «comunità» perché, spiega, «la fede unisce tutti noi e soprattutto in queste occasioni ci fa capire che non siamo soli e che le domande di ognuno sono, spesso, le domande di molti, se non di tutti». Carlotta ed Emma, da Palermo, parlano invece di «rinascita della nostra fede, a cominciare proprio dalle relazioni».