«Sant'Antonio da Padova ci insegna che nessun uomo è un'isola»

«Sant'Antonio di Padova è un santo che non invecchia, resiste al trascorrere dei secoli, sereno e sorridente, portando in braccio il Bambino Gesù, che è la sua gioia più grande. E noi, avvicinandoci a lui, sentiamo di entrare anche a più stretto contatto con quel Bambino». Il cardinale Pietro Parolin, celebrando la sera di domenica 13 giugno la Messa solenne in onore di Sant'Antonio, che si è svolta nell'area del convento dei frati francescani-santuario Antoniano di Lonigo, diocesi di Vicenza, ha riassunto con queste parole il segreto della santità del Santo di Padova, di cui il 13 giugno si ricorda la memoria liturgica.

«Festeggiamo anche gli 800 anni dalla vocazione francescana di questo frate di origine portoghese che fu “folgorato” dall'incontro con san Francesco partecipando al Capitolo delle Stuoie ad Assisi. Antonio - ha aggiunto Parolin - morì nel 1231 a soli 36 anni, rivelandosi in poco tempo un grande amico di Dio e degli uomini». L'occasione della presenza del Segretario di Stato Vaticano a Lonigo è stata la chiusura dei tre giorni di celebrazioni in onore di Sant'Antonio. Nella cittadina vicentina la devozione al Santo di Padova è presente dal 1231, quando egli vi sostò mentre da Padova si recava a Verona per incontrare il tiranno Ezzelino da Romano. Ieri i partecipanti alla messa erano almeno 500. Una giornata intensa con tanti motivi di festa: il centenario della rivista "I Gigli di sant'Antonio” e della presenza dei fratini nel Probandato Antoniano. «Ai frati minori dobbiamo un affettuoso ringraziamento per l'impegno di cura di questo Santuario».