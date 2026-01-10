Social
sabato, 10.01.2026
Giulia Cerqueti
Giulia Cerqueti
Giulia Cerqueti
È nata a Fabriano (Ancona). Dopo la laurea in Lettere si è specializzata in Giornalismo all’Università Cattolica di Milano e ha svolto studi di perfezionamento e collaborazioni giornalistiche negli Stati Uniti. A Famiglia Cristiana si occupa di esteri, mondo della solidarietà, diritti umani.
Cronaca

Mzia Amaghlobeli, paladina della libertà di parola e della democrazia in Georgia

Cronaca

Narges Mohammadi, la voce del dissenso contro il regime di Teheran

Mondo

Summit in Florida, grandi speranze ma (per ora) pochi progressi. Sul Donbas Mosca e Kyiv inconciliabili

Mondo

Ucraina, la speranza di pace è appesa al piano in 20 punti (ma con questioni irrisolte)

Mondo

Siria, la guerra allo Stato islamico nelle mani degli Stati Uniti

Mondo

Vladimir Putin: «Avanziamo lungo l’intera linea del fronte. Kyiv si rifiuta di risolvere il conflitto»

Mondo

Pace sì, ma non a qualunque prezzo: la maggioranza degli ucraini non vuole cedere l’intero Donbas a Mosca

Mondo

L’ucrainista Di Pasquale: «Putin sbaglia, il Donbas non è mai stato una regione russa»

Mondo

Ucraina, nuove ondate di missili e droni su strutture energetiche e ferrovie

Mondo

L’Avvento in Ucraina, da Zaporizhzhia a Fastiv attesa e speranza per una pace lontana