Il cardinale Tolentino è il nuovo prefetto del Dicastero della Cultura

Papa Francesco ha nominato prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione il cardinale José Tolentino de Mendonça, finora archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, incarico cui è stato chiamato monsignor Angelo Vincenzo Zani, finora segretario della già Congregazione per l’Educazione Cattolica. Segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione è stato nominato Giovanni Cesare Pagazzi, professore ordinario di Ecclesiologia e comunità familiare presso il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia a Roma.

Il nuovo Dicastero per la Cultura e l'Educazione, nato il 5 giugno scorso con l'entrata in vigore della Costituzione apostolica Praedicate evangelium, ha assunto le competenze della Congregazione per l'Educazione Cattolica e del Pontificio Consiglio della Cultura alla cui guida erano rispettivamente il cardinale Giuseppe Versaldi, 79 anni, e il cardinale Gianfranco Ravasi, che il prossimo 18 ottobre compirà 80 anni.

Il cardinale Tolentino Il cardinale José Tolentino de Mendonça, è nato a Funchal, nell'isola portoghese di Madeira, il 15 dicembre 1965. Ordinato sacerdote per la diocesi natale il 28 luglio 1990, nello stesso anno si è iscritto al Pontificio Istituto Biblico a Roma, ottenendo nel 1992 la licenza in Scienze bibliche. Nel 1995 si è trasferito nella capitale del Portogallo, svolgendo per un quinquennio la missione di cappellano dell'Università cattolica portoghese (UCP). Nel 2001 è stato inviato a Roma come rettore, per due anni, del Pontificio collegio portoghese e dopo il dottorato è divenuto professore di Nuovo Testamento ed Estetica Teologica nella facoltà di Teologia dell’UCP a Lisbona (2004-2018).

Nel frattempo ha diretto la rivista di studi teologici “Didaskalia” (2005-2012) e il Centro per studi di religioni e culture (2012-2017) dell'Ateneo, ed è stato rettore della cappella di Nossa Senhora da Bonança (2010-2018). Nominato nel 2011 consultore del Pontificio Consiglio della Cultura, l'anno successivo è divenuto vicerettore dell'UCP. Ha pubblicato numerosi volumi e articoli in ambito teologico ed esegetico, oltre a varie opere poetiche, attingendo anche al linguaggio letterario e filosofico.

Nel 2018 Papa Francesco dapprima lo ha scelto per predicare, dal 18 al 23 febbraio, gli esercizi spirituali per la Curia romana ad Ariccia sul tema «Elogio della sete»; e poi, il 26 giugno, lo ha nominato archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, elevandolo in pari tempo alla Sede titolare di Suava, con dignità di arcivescovo. Ricevuta il 28 luglio l'ordinazione episcopale a Lisbona, il Papa lo ha poi creato cardinale nel Concistoro del 5 ottobre 2019.