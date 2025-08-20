Schillaci e il caso Nitag, I fatti, le reazioni, le implicazioni nel rapporto tra scienza e politica

Da due settimane una bufera sta scuotendo il ministero della Salute. Oggetto del contendere il Nitag, un organo cosultivo di cui non avevamo mai sentito parlare o quasi. Cerchiamo di capirne qualcosa di più, perché al di là della sigla astrusa in gioco c'è una questione delicata e importante che ha a che fare con il rapporto tra scienza e politica e con la salute pubblica.

Secondo il sito del ministero della Salute si presenta come «Organo indipendente col compito di supportare, dietro specifica richiesta e su problematiche specifiche, il Ministero della Salute nella formulazione di raccomandazioni “evidence-based” (basata sulle evidenze) sulle questioni relative alle vaccinazioni e alle politiche vaccinali, raccogliendo, analizzando e valutando prove scientifiche». Il gruppo è finito al centro del dibattito pubblico dal 5 agosto 2025 quando il ministro della Salute Orazio Schillaci, ha firmato la nomina del nuovo organico del Nitag. Tra i 22 prescelti c’erano infatti due nomi che hanno acceso la reazione della comunità scientifica: Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle.

Chi è ribellato a queste nomine e perché

Dapprima Francesca Russo, dirigente del dipartimento prevenzione della Regione Veneto, aveva preso carta e penna e risposto alla nomina nel Nitag, che le era stata comunicata, con una rinuncia all’incarico tramite una lettera che dava conto della decisione: «maturata a seguito della valutazione della composizione del gruppo, nella quale sono presenti componenti che, in passato, hanno più volte espresso pubblicamente posizioni non coerenti con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni, arrivando in alcuni casi a sostenere o diffondere messaggi contrari alle strategie vaccinali nazionali».

Alla sua decisione hanno fatto seguito la presa di posizione della Federazione degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (Fnomceo), il cui presidente Filippo Anelli, riprendeva in un un post pubblico i contenuti di una lettera già inviata a Schillaci che chiedeva conto dell’esclusione della Federazione dal Nitag: «Ci ha stupito», scriveva, «che le indicazioni per la composizione del Nitag da parte del ministero non rispondessero compiutamente ai criteri di rappresentatività e talvolta anche di scientificità». E l’appello di Patto per la scienza, in cui esprimendo preoccupazione «per il futuro della Salute Pubblica in Italia e dell’approccio scientifico alla salute», si chiedeva con forza la revoca immediata delle due nomine contestate, spiegando: «Questi due membri sono noti per aver espresso posizioni pubblicamente critiche e spesso ideologiche contro i vaccini, in particolare contro quelli pediatrici e contro i vaccini anti-Covid. I due medici non vantano una solida produzione scientifica in ambito vaccinale, né riconoscimento accademico in materia di immunizzazione. In passato, hanno pubblicato e promosso contenuti pseudoscientifici, mettendo in dubbio la sicurezza e l’efficacia dei vaccini, e sostenendo teorie prive di fondamento».

Parole che hanno raggiunto in pochi giorni oltre 15mila firme comprese quelle del premio Nobel per la Fisica e accademico dei Lincei Giorgio Parisi, dell’immunologo Matteo Bassetti, ordinario di Malattie infettive all’università di Genova, del farmacologo, fondatore dell’Istituto di ricerca Mario Negri, Silvio Garattini. Il caso è così clamoroso da finire anche sul British Medical Journal, una delle più accreditate riviste mediche internazionali.