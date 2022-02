L’impresa sociale “Il Mediterraneo Scarl” nasce grazie alla vittoria della prima edizione del contest “New Technology for Welfare Lab”, promosso dalla Caritas di Palermo con alcuni uffici della diocesi (Pastorale giovanile e Pastorale sociale e del Lavoro) in collaborazione con il Progetto Policoro. IlMediterraneo24.it , edito dall’impresa sociale, cerca di colmare con il proprio impegno un vuoto nell’editoria siciliana, unendo le professionalità e scommettendo sulla comunicazione sociale. I promotori dell’impresa sociale e del giornale online hanno scelto di essere vicini alla propria terra e agli “ultimi”, dando valore, attraverso l’informazione, a tutte quelle persone che quotidianamente, e spesso anche con grandi sacrifici, non lasciano nessuno indietro.

Il testo della lettera autografa di Papa Francesco del 12 febbraio 2022

Ragazzi e ragazze di “Il Mediterraneo Scarl”,

grazie tante della vostra lettera. Mi rallegra il lavoro che fate. Continuate così, andate avanti.

Il mondo ha bisogno di sognatori che siano capaci di fare concreti i loro sogni.

Prego per voi, per favore fatelo per me.

Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.

Fraternamente,

Francesco