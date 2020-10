«Nasce il Movimento Laudato si'»

L’obiettivo è ambizioso quanto urgente. «Coagulare attorno al pensiero della Laudato si' un movimento politico che possa attrarre quanti condividono la passione per la cura della casa comune»: così spiega Alfonso Cauteruccio, presidente Greenaccord, la Onlus che insieme all’Associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale, il 23 e il 24 ottobre organizza una due giorni per provare a lanciare il progetto. E lo fa invitando attorno al tavolo esponenti del mondo culturale, imprenditoriale ed ecclesiale, per aggregare attorno alla Laudato si’ coloro che ne condividono ideali e prospettive. Così sotto il titolo “L'agenda ambientale interroga la politica. Un progetto politico alla luce della Laudato si'?” si confronteranno il gesuita Giacomo Costa (direttore Aggiornamenti Sociali), che parlerà di “Casa comune e concretezza politica nella Laudato si'”. A seguire, il sociologo e saggista Renato Mannheimer, Enrico Giovannini (Portavoce ASviS e Docente Università Tor Vergata), Edo Ronchi (presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile) e Cecilia Costa (docente di Sociologia Università Roma Tre) introdurranno il tema “Coagulare un progetto politico attorno alla Laudato si'?”. E quindi Ernesto Preziosi (già vicepresidente nazionale Azione Cattolica) e Gianni La Bella (coordinamento nazionale di Demos), che entreranno nel concreto con alcune “Proposte politiche ispirate alla Laudato si'”. Le conclusioni saranno a cura di Andrea Masullo, direttore scientifico Greenaccord.

L'enciclica Laudato si’, pubblicata il 24 maggio 2015 da papa Francesco, «rappresenta il testo più citato nei consessi nazionali e internazionali dove si discute di temi ambientali, dice Cauteruccio. «Gli stessi scienziati vi fanno spesso riferimento. Molti però si limitano a coglierne gli aspetti ideali tralasciando quelli concreti e operativi. La domanda da porsi è se la cura della casa comune possa diventare una lente attraverso cui leggere la società e l’azione politica». In concreto, per Greenaccord, onlus che dal 2003 si occupa di temi ambientali ed ecologia integrale, si tratta di «attuare la “conversione ecologica” di cui parla papa Francesco per modificare profondamente la direzione del procedere dell’umanità,adottando criteri di giustizia sociale e giustizia ambientale. Ma tutto ciò passa attraverso un’azione politica e un impegno che vadano oltre i limiti dei tempi e delle decisioni a cui siamo abituati, per poter guardare al futuro con più serenità».

Famiglia cristiana è media partner dell’evento.