«Ragazzi, non lasciate che sia l’algoritmo a scrivere la vostra storia. Siate la generazione plus»

«Come sarebbe bello se un giorno la vostra generazione fosse riconosciuta come la “generazione plus”, ricordata per la marcia in più che saprete dare alla Chiesa e al mondo».

Sembra particolarmente a suo agio papa Leone XIV, che alla formazione dei giovani ha dedicato gran parte della sua vita come professore di matematica e fisica e poi in Seminario, quando giovedì mattina incontra gli studenti che partecipano al Giubileo del mondo educativo in programma in questi giorni in Vaticano.

L’Aula Paolo VI non riesce a contenerli tutti e il Papa, prima di cominciare l’incontro, saluta, parlando a braccio, i moltissimi ragazzi che hanno seguito l’incontro tramite i maxischermi posizionati all’esterno. «Vi chiedo di allearvi per aprire una nuova stagione educativa, nella quale tutti — giovani e adulti — diventiamo credibili testimoni di verità e di pace», è l’appello iniziale, dopo la citazione di San Pier Giorgio Frassati – da lui canonizzato il 7 settembre scorso – e l’invito a non accontentarsi delle apparenze o delle mode, ma a «tendere costantemente verso l’alto, accendendo il faro della speranza nelle ore buie della storia».

È un discorso molto denso e ricco di suggestioni quello che il Papa rivolge ai ragazzi: «Siete chiamati a essere truth-speakers e peace-makers, persone di parola e costruttori di pace», dice, «coinvolgete i vostri coetanei nella ricerca della verità e nella coltivazione della pace, esprimendo queste due passioni con la vostra vita, con le parole e i gesti quotidiani».

Insiste molto sul concetto che l'opera educativa è un'opera collettiva, dove il noi deve prevalere sull'io, e a questo proposito evoca una riflessione di San John Henry Newman, che sabato prossimo sarà proclamato Dottore della Chiesa durante la Messa conclusiva del Giubileo del mondo educativo: «La vera pace nasce quando tante vite, come stelle, si uniscono e formano un disegno. Insieme possiamo formare costellazioni educative, che orientano il cammino futuro». E aggiunge: «Anche se le stelle sono miliardi di miliardi, vediamo solo le costellazioni più vicine», ha spiegato, «Queste però ci indicano una direzione», e persino i Magi le hanno seguite: «Come loro, anche voi avete stelle-guida: i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti, gli amici, bussole per non perdervi nelle vicende liete e tristi della vita. Come loro, siete chiamati a diventare a vostra volta luminosi testimoni per chi vi sta accanto. Ognuno è una stella, e insieme siete chiamati a orientare il futuro».

Il Papa ricorda che quando Galileo Galilei puntò il cannocchiale al cielo, scoprì mondi nuovi: «Così è l’educazione: un cannocchiale che vi permette di guardare oltre, di scoprire ciò che da soli non vedreste. Non fermatevi, allora, a guardare lo smartphone e i suoi velocissimi frammenti d’immagini: guardate al Cielo, verso l’alto». Perché, avverte, «non basta avere grande scienza, se poi non sappiamo chi siamo e qual è il senso della vita. Senza silenzio, senza ascolto, senza preghiera, perfino le stelle si spengono».