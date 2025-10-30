«Ragazzi, non lasciate che sia l’algoritmo a scrivere la vostra storia. Siate la generazione plus»

«Come sarebbe bello se un giorno la vostra generazione fosse riconosciuta come la “generazione plus”, ricordata per la marcia in più che saprete dare alla Chiesa e al mondo».
Sembra particolarmente a suo agio papa Leone XIV, che alla formazione dei giovani ha dedicato gran parte della sua vita come professore di matematica e fisica e poi in Seminario, quando giovedì mattina incontra gli studenti che partecipano al Giubileo del mondo educativo in programma in questi giorni in Vaticano.
L’Aula Paolo VI non riesce a contenerli tutti e il Papa, prima di cominciare l’incontro, saluta, parlando a braccio, i moltissimi ragazzi che hanno seguito l’incontro tramite i maxischermi posizionati all’esterno. «Vi chiedo di allearvi per aprire una nuova stagione educativa, nella quale tutti — giovani e adulti — diventiamo credibili testimoni di verità e di pace», è l’appello iniziale, dopo la citazione di San Pier Giorgio Frassati – da lui canonizzato il 7 settembre scorso – e l’invito a non accontentarsi delle apparenze o delle mode, ma a «tendere costantemente verso l’alto, accendendo il faro della speranza nelle ore buie della storia».
È un discorso molto denso e ricco di suggestioni quello che il Papa rivolge ai ragazzi: «Siete chiamati a essere truth-speakers e peace-makers, persone di parola e costruttori di pace», dice, «coinvolgete i vostri coetanei nella ricerca della verità e nella coltivazione della pace, esprimendo queste due passioni con la vostra vita, con le parole e i gesti quotidiani».
Insiste molto sul concetto che l'opera educativa è un'opera collettiva, dove il noi deve prevalere sull'io, e a questo proposito evoca una riflessione di San John Henry Newman, che sabato prossimo sarà proclamato Dottore della Chiesa durante la Messa conclusiva del Giubileo del mondo educativo: «La vera pace nasce quando tante vite, come stelle, si uniscono e formano un disegno. Insieme possiamo formare costellazioni educative, che orientano il cammino futuro». E aggiunge: «Anche se le stelle sono miliardi di miliardi, vediamo solo le costellazioni più vicine», ha spiegato, «Queste però ci indicano una direzione», e persino i Magi le hanno seguite: «Come loro, anche voi avete stelle-guida: i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti, gli amici, bussole per non perdervi nelle vicende liete e tristi della vita. Come loro, siete chiamati a diventare a vostra volta luminosi testimoni per chi vi sta accanto. Ognuno è una stella, e insieme siete chiamati a orientare il futuro».
Il Papa ricorda che quando Galileo Galilei puntò il cannocchiale al cielo, scoprì mondi nuovi: «Così è l’educazione: un cannocchiale che vi permette di guardare oltre, di scoprire ciò che da soli non vedreste. Non fermatevi, allora, a guardare lo smartphone e i suoi velocissimi frammenti d’immagini: guardate al Cielo, verso l’alto». Perché, avverte, «non basta avere grande scienza, se poi non sappiamo chi siamo e qual è il senso della vita. Senza silenzio, senza ascolto, senza preghiera, perfino le stelle si spengono».
Il Papa agostiniano ricorda ai ragazzi che «possiamo conoscere molto del mondo e ignorare il nostro cuore. Anche a voi sarà capitato di percepire quella sensazione di vuoto, di inquietudine che non lascia in pace. Nei casi più gravi, assistiamo a episodi di disagio, violenza, bullismo, sopraffazione, persino a giovani che si isolano e non vogliono più rapportarsi con gli altri», è la denuncia di Leone, «Penso che dietro a queste sofferenze ci sia anche il vuoto scavato da una società incapace di educare la dimensione spirituale, non solo tecnica, sociale e morale della persona umana».
Ricorre alla celebre frase di Sant’Agostino, “Il mio cuore è inquieto finché non riposa in Te”, per spiegare cosa significa educare alla vita interiore: «Ascoltare la nostra inquietudine, non fuggirla né ingozzarla con ciò che non sazia. Il nostro desiderio d’infinito è la bussola che ci dice: “Non accontentarti, sei fatto per qualcosa di più grande”, “non vivacchiare, ma vivi”».
Il Papa definisce i ragazzi “maestri” nel digitale però li mette in guardia: «Non lasciate che sia l’algoritmo a scrivere la vostra storia! Siate voi gli autori: usate con saggezza la tecnologia, ma non lasciate che la tecnologia usi voi. Ci vivete dentro, e non è un male: ci sono opportunità enormi di studio e comunicazione».
Leone fa un riferimento anche all’Intelligenza artificiale (IA): «È una grande novità – una delle rerum novarum, cioè delle cose nuove – del nostro tempo ma non basta essere intelligenti nella realtà virtuale, bisogna essere umani con gli altri, coltivando un’intelligenza emotiva, spirituale, sociale, ecologica».
La consegna agli studenti è chiara: «Educatevi ad umanizzare il digitale, costruendolo come uno spazio di fraternità e di creatività, non una gabbia dove rinchiudervi, non una dipendenza o una fuga. Anziché turisti della rete, siate profeti nel mondo digitale!». Cita l’esempio di San Carlo Acutis, «un ragazzo che non si è fatto schiavo della rete, usandola invece con abilità per il bene» e che ci insegna che il digitale «è educativo quando non ci rinchiude in noi stessi, ma ci apre agli altri: quando non ti mette al centro, ma ti concentra su Dio e sugli altri».
Papa Leone ricorda che la via della pace passa anche, e soprattutto, dalla dimensione educativa. Invita i ragazzi ad «essere operatori di pace anzitutto lì dove vivete, in famiglia, a scuola, nello sport e tra gli amici, andando incontro a chi proviene da un’altra cultura» e anche se viviamo nel contesto di un futuro «minacciato dalla guerra e dall’odio che dividono i popoli» non bisogna disperare o arrendersi: «Questo futuro può essere cambiato? Certamente! Come? Con un’educazione alla pace disarmata e disarmante», dice ancora Leone, «non basta far tacere le armi: occorre disarmare i cuori, rinunciando a ogni violenza e volgarità. In tal modo, un’educazione disarmante e disarmata crea uguaglianza e crescita per tutti, riconoscendo l’uguale dignità di ogni ragazzo e ragazza, senza mai dividere i giovani tra pochi privilegiati che hanno accesso a scuole costosissime e tanti che non accesso all’educazione».
In occasione del Giubileo del mondo educativo è stato pubblicato un dossier elaborato dal Antonello Maruotti, docente di Statistica all'Università Lumsa, presentato durante l’evento “Costellazioni educative – Un patto con il futuro” che si è svolto giovedì all'auditorium di via della Conciliazione con il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. È emerso che la presenza educativa della Chiesa cattolica nel mondo è attiva con una molteplicità di soggetti: 219.000 scuole e 1.760 tra università e facoltà cattoliche. Nelle comunità educanti sono impegnate centinaia di milioni di persone: studenti, insegnanti, genitori e quanti accompagnano i giovani nel proprio progetto di vita.