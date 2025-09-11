Il Papa ai nuovi vescovi: «Siete servi non esecutori di un ruolo»

«Pensavo di arrivare a questo corso vestito di nero anch'io, però…». È la battuta, ironica e a braccio, pronunciata da Leone XIV, durante l'udienza concessa nell'Aula nuova del Sinodo ai vescovi ordinati nell'ultimo anno. «Forse alcuni di voi ancora state dicendo: come mai sono stato scelto io?», ha detto il Papa come ha scritto il Sir, l'agenzia della Cei. «Io almeno me lo domando», ha aggiunto bonariamente.

Il Pontefice giovedì mattina ha incontrato 192 vescovi provenienti dai cinque continenti a porte chiuse nell'Aula Nuova del Sinodo, in Vaticano, a conclusione di un corso di formazione rivolto proprio a chi assume il ministero episcopale. Si tratta di presuli che sono stati impegnati in questi corsi dal 3 settembre scorso sotto la guida del Dicastero per l'Evangelizzazione e del Dicastero per i Vescovi, guidato proprio da Prevost prima che venisse eletto Papa l’8 maggio scorso in Conclave.

Leone ha richiesto dunque, un servizio dunque umile, di prossimità ed ha citato anche il suo predecessore, papa Francesco: la vicinanza al popolo si realizza «per mezzo delle nostre mani aperte che accarezzano e consolano; delle nostre parole, pronunciate per ungere il mondo di Vangelo e non di noi stessi». Poi ha rimarcato anche che il servizio deve tradursi in uno stile di apostolato, «nelle varie forme della cura e del governo pastorale, nell'anelito dell'annuncio, in modi tanto diversi e creativi a seconda delle situazioni concrete che vi troverete ad affrontare. Il dono che avete ricevuto non è per voi stessi, ma per servire la causa del Vangelo. Siete stati scelti e chiamati per essere inviati, come apostoli del Signore e come servi della fede. Il vescovo è servo, il Vescovo è chiamato a servire la fede del popolo. Si tratta di qualcosa che ha a che fare con la nostra identità. Il servizio non è una caratteristica – ha avvertito il Pontefice - o un modo di esercitare il ruolo. Al contrario, a coloro che Gesù chiama come discepoli e annunciatori del Vangelo, in particolare ai Dodici, è richiesta la libertà interiore, la povertà di spirito e la disponibilità al servizio che nasce dall'amore, per incarnare la stessa scelta di Gesù».

A proposito dell'ordinazione del Vescovo, papa Leone ha citato Sant’Agostino: «Per prima cosa chi presiede il popolo deve comprendere che è servo di molti».

Leone ha spiegato che «la crisi della fede e della sua trasmissione, insieme alle fatiche che riguardano l'appartenenza e la pratica ecclesiale, ci invitano a ritrovare la passione e il coraggio per un nuovo annuncio del Vangelo. Nel contempo, diverse persone che sembrano essere lontane dalla fede, spesso tornano a bussare alle porte della Chiesa oppure si aprono a una nuova ricerca di spiritualità, che a volte non trova linguaggi e forme adeguate nelle proposte pastorali consuete». E ha aggiunto: «E non dobbiamo dimenticare le altre sfide, di carattere più culturale e sociale, che ci riguardano tutti e che, in special modo, interessano alcuni territori: il dramma della guerra e della violenza, le sofferenze dei poveri, l'aspirazione di tanti a un mondo più fraterno e solidale, le sfide etiche che ci interpellano sul valore della vita e della libertà, e la lista sarebbe certamente più lunga».