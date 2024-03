«Essere pazienti è un atto d’amore». Ed elogia un papà israeliano e uno arabo che hanno perso i figli in guerra

«La pazienza non è solo una necessità, è una chiamata: se Cristo è paziente, il cristiano è chiamato a essere paziente». Papa Francesco continua il ciclo di catechesi dedicato alle virtù e nell’udienza generale del mercoledì della Settimana Santa si sofferma su quella della pazienza.

Dopo il silenzio di domenica scorsa che aveva sostituito l’omelia della celebrazione della Domenica delle Palme durante la quale era apparso affaticato, Bergoglio arriva nell’Aula Paolo VI a piedi, camminando con l’aiuto di un bastone, e legge per intero la catechesi preparata, aggiungendo anche una testimonianza a braccio. «Oggi l’udienza era prevista in piazza, ma per la pioggia è stata trasferita qui dentro. È vero che sarete un po’ ammucchiati, ma almeno sarete non bagnati! Grazie della vostra pazienza», ha detto il Papa appena arrivato spiegando ai fedeli il motivo per cui l’udienza si è tenuta in Aula Paolo VI, invece che in piazza San Pietro.

«Siamo spesso carenti di pazienza. Nel normale siamo impazienti tutti», ha detto a braccio, spiegando che della pazienza «abbiamo bisogno come della vitamina essenziale per andare avanti, ma ci viene istintivo spazientirci e rispondere al male col male: è difficile stare calmi, controllare l’istinto, trattenere brutte risposte, disinnescare litigi e conflitti in famiglia, al lavoro, nella comunità cristiana. Subito viene la risposta: non siamo capaci di stare pazienti».

Ma «la pazienza non è solo una necessità, è una chiamata: se Cristo è paziente, il cristiano è chiamato a essere paziente»: e ciò, per il Papa, «chiede di andare controcorrente rispetto alla mentalità oggi diffusa, in cui dominano la fretta e il “tutto e subito”; dove, anziché attendere che maturino le situazioni, si spremono le persone, pretendendo che cambino all’istante. Non dimentichiamo che la fretta e l’impazienza sono nemiche della vita spirituale», il monito del Papa: «Dio è amore, e ci ama non si stanca, non è irascibile, non dà ultimatum, Dio è paziente, Dio sa attendere. Pensiamo al racconto del Padre misericordioso, che aspetta il figlio andato via di casa», l’esempio scelto da Francesco: «Soffre con pazienza, impaziente solo di abbracciarlo appena lo vede tornare; o pensiamo alla parabola del grano e della zizzania, con il Signore che non ha fretta di sradicare il male prima del tempo, perché nulla vada perduto. La pazienza ci fa salvare tutto!», dice Francesco a braccio a proposito della pazienza come “forza mite”, che ci ricorda come sia «proprio della virtù cristiana non solo operare il bene, ma anche saper sopportare i mali. Un bell’esercizio è anche quello di portare a lui le persone più fastidiose, domandando la grazia di mettere in pratica nei loro riguardi quell’opera di misericordia tanto nota quanto disattesa: sopportare pazientemente le persone moleste», la proposta per questo tempo pasquale: «E non è facile: pensiamo se noi facciamo questo». Francesco sottolinea che «La pazienza di Gesù non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande».