Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
lunedì 20 ottobre 2025
 
l'incontro
 

Il Papa incontra per la prima volta alcune vittime di abusi: «Ci siamo sentiti ascoltati»

20/10/2025  Leone XIV ha ricevuto lunedì mattina in Vaticano sei persone appartenenti all'organizzazione internazionale Eca (Ending Clergy Abuse) che gli aveva scritto una lettera chiedendogli un incontro. «È stata una conversazione profondamente significativa», ha affermato Gemma Hickey, presidente del Board di Eca e sopravvissuta canadese agli abusi del clero. Durante l'incontro è stata presentata l'Iniziativa "Tolleranza Zero" dell'Eca, che chiede standard globali coerenti e politiche a favore dei sopravvissuti

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

Papa Leone ha incontrato in Vaticano un gruppo di vittime di abusi che fanno riferimento all'Eca, l'Ending Ckery Abuse, rete internazionale ma attiva soprattutto negli Stati Uniti. A riferirlo è stata la stessa Eca Global e l’incontro è stato segnalato nel Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede tra le udienze avute lunedì mattina dal Pontefice.

Si tratta del primo incontro tra Leone XIV e vittime di abusi da parte del clero. Erano presenti sei vittime che hanno riferito di essersi «sentite ascoltate».

Il Papa incontrando un gruppo di vescovi l’11 settembre scorso aveva detto che comportamenti inappropriati da parte del clero «non possono essere messi in un cassetto, vanno affrontati, con senso di misericordia e vera giustizia, verso le vittime e verso gli accusati».

L'incontro arriva pochi giorni dopo che la Pontificia Commissione per la tutela dei minori ha presentato il Rapporto annuale rilevando la lentezza con la quale si procede in alcune diocesi, tra cui quella italiana, nell'affrontare la piaga degli abusi.

L'Eca, rete alla quale fanno riferimento le vittime di abusi, parla di «un passo storico e pieno di speranza, verso una maggiore cooperazione», riferendo dell'incontro tra il Papa e il Board of Ending Clergy Abuse. L'Eca rappresenta i sopravvissuti agli abusi sessuali del clero provenienti da oltre 30 paesi.

«È stata una conversazione profondamente significativa», ha affermato Gemma Hickey, presidente del Board di Eca e sopravvissuta canadese agli abusi del clero. «Riflette un impegno condiviso per la giustizia, la guarigione e un vero cambiamento. I sopravvissuti hanno cercato a lungo un posto al tavolo delle trattative e oggi ci siamo sentiti ascoltati».

L'incontro ha fatto seguito a una lettera inviata dall'Eca al neoeletto Papa, il quale ha risposto positivamente. «Siamo venuti non solo per esprimere le nostre preoccupazioni, ma anche per esplorare come potremmo collaborare per garantire la protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili in tutto il mondo», ha affermato Janet Aguti, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell'Eca dall'Uganda. «Crediamo che la collaborazione sia possibile e necessaria». «La Chiesa ha la responsabilità morale di sostenere i sopravvissuti e prevenire danni futuri», ha aggiunto Tim Law, co-fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione dell'ECA dagli Stati Uniti.

«Il nostro obiettivo non è il confronto, ma la responsabilità, la trasparenza e la volontà di camminare insieme verso soluzioni». Durante l'incontro con il Papa, Eca Global ha condiviso la sua Iniziativa “Tolleranza Zero”, sottolineando l'importanza di «standard globali coerenti e politiche incentrate sui sopravvissuti».

«Siamo qui con la speranza», ha affermato Matthias Katsch, co-fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione dell'Eca dalla Germania. «Speranza di giustizia, speranza di un giusto risarcimento e speranza di migliori tutele per i minori e gli adulti vulnerabili».

WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 