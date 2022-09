A che punto è la transizione ecologica?

Gecko Fest, il Festival dedicato ai Cambiamenti del nostro tempo, alla tenacia dell’Uomo, alla sua capacità di Adattarsi per creare Futuro si svolge dal 9 all’11 settembre con una serie di eventi che coinvolgono Borgo Castello di Spina di Marsciano (PG), la Rocca di Sant’Apollinare, Montelagello e Monte Vibiano. Al centro della quarta edizione, racconti, esperienze, conoscenze di chi attraverso la scienza, l’arte, l’economia, il pensiero è alla ricerca di nuove rotte di navigazione per un rinnovato rapporto con il Pianeta, bene comune. In un’era complessa come quella che stiamo attraversando caratterizzata da grandi urgenze e contraddizioni, quali sono i nuovi punti cardinali per la nostra vita sulla Terra? Dove puntare lo sguardo e in che direzione incamminarsi? Gecko Fest 2022 ha scelto in questa ideale “volta celeste” quattro parole chiave: L’Energia, una questione di estrema attualità, tra sostenibilità ambientale e global governance; L’Arte, con i suoi molteplici linguaggi è strumento di trasformazione del reale, di partecipazione collettiva, di riflessione, di meraviglia; La Biodiversità, tratto distintivo di un territorio, di espressione della sua identità culturale e di salvaguardia degli ecosistemi; Il Paesaggio, ovvero i luoghi che ci circondano, da vivere seguendo il ritmo della giornata, scoprendone risorse e tesori. Apertura del Festival Venerdì 9 Settembre nella splendida cornice della Rocca di Sant’Apollinare con il Convegno Nazionale “Siamo Energia! La transizione ecologica tra bioeconomia circolare, energia di comunità e patrimonio culturale”, una giornata di studio e di formazione con esperti del settore, professionisti, accademici, un’occasione di confronto, approfondimento e di supporto al processo di transizione ecologica verso un modello virtuoso incentrato sulla produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra gli ospiti di “Siamo Energia!”, Presidente del Censis Giuseppe De Rita. Gecko Fest nasce a Spina borgo castello nel comune di Marsciano (Perugia) restituito alla comunità̀ undici anni dopo il terremoto del 2009, con il fine di raccontare in tutti i settori del vivere umano, il concetto di Ripartenza. e il Festival affronta con un format multidisciplinare proponendo incontri, talk, concerti di musica, performance artistiche, spettacoli, workshop e percorsi naturalistici.