Il Veneto approva una nuova legge-quadro su natalità e famiglia

Una legge- quadro approvata dopo quattro fallimenti di legislature precedenti. Con un lavoro partito da lontano che ha visto coinvolti il Forum famiglie del Veneto, la giunta e il Consiglio Regionale che l'ha approvata con un voto all'unanimità. «Finalmente la famiglia non è strumento di dibattito o scontro ideologico, ma luogo di incontro , riconosciuto come risorsa e soggetto sociale specifico» commenta Adriano Bordignon , consigliere del Forum regionale delle famiglie e direttore del Consultorio Centro famiglia di Treviso. Che aggiunge: « Questo percorso parte da lontano, ma l 'applauso dai balconi del #graziefamiglie di 15 giorni fa è stato importantissimo per far riconoscere il ruolo che le famiglie hanno da sempre e hanno avuto anche in questi mesi di lockdown».

Quali sono i punti fondamentali di questa legge-quadro?

«Il sostegno economico alla natalità nel periodo precedente e successivo alla nascita del bebè con assegni mensili, ecco perché in tal senso questa legge diventa strutturale; l'accesso ai nidi gratuito a prescindere dall'Isee, in via sperimentale per i prossimi anni; l'introduzione del F attore F amiglia, strumento di adeguamento e perfezionamento dell'Isee che riconosce i carichi familiari, il numero dei figli, degli anziani e la presenza dei disabili , ma anche un p iccolo coefficiente per i primi anni di convivenza e formazione della famiglia, perché all'avvio si presume che ci siano più spese; la programmazione triennale con una cabina di regia di organi della Regione, rappresentanti dell'Anci, ovvero i comuni, e i rappresentanti dell'associazionismo familiare»

Obiettivo?

«Cercare di svincolare il tema delle politiche familiari dal ruolo di “cenerentola” delle politiche sociali e d'Italia e trasformarle in una politica dimensionale e strutturale che si interfacci con tutti gli ambiti della vita e della società. L'idea di Gigi De Palo in sostanza, ovvero che la famiglia non è un settore ma la spina dorsale ed il futuro del Paese»

È significativo che sia stata approvata proprio in questo momento di massima crisi?