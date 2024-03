Il "fondamentalismo induista" avvicina Modi al terzo mandato

Lunedì 11 marzo resterà una data storica per l’India: è entrata in vigore la legge che consente la regolarizzazione nel Paese solo ai migranti non musulmani provenienti da Pakistan, Bangladesh e Afghanistan. Paesi a maggioranza mussulmana. La norma è un'evidente discriminazione dei migranti musulmani, e in India è da molti considerata un simbolo delle politiche sempre più anti islamiche e nazionaliste indù del governo del primo ministro Narendra Modi. Da giorni le associazioni studentesche dell’Assam, nel Nord Est dell’India, bruciano pubblicamente le copie di una nuova legge. Per contrastarla è stato promosso uno sciopero generale che ha bloccato il West Bengala, dove la governatrice Mamata Banerjee ha promesso che non applicherà la legge, così come nel Tamil Nadu, dove il celebre attore e guida politica di opposizione Thalapathy Vijay ha definito la legge come “inaccettabile”. Anche il governatore del Kerala, Stato da sempre schierato con il partito di opposizione del Congress, non intende applicare la norma.

Questa tuttavia non è l’unica legge del genere approvata dalla “democrazia più grande del mondo”: in vista delle elezioni legislative che si terranno tra aprile e maggio il governo nazionalista Modi ha approvato diverse riforme che da un lato favoriscono l’elettorato del suo partito, il Bharatiya Janata Party (BJP), un movimento ultra-nazionalista indù. Dall’altro Modi ha, nei 10 anni di governo, minato la libertà di stampa: emblematica è la vicenda della giornalista di La Croix Vanessa Dougnac invitata a lasciare il Paese dopo ventitré anni perché accusata di svolgere “attività dannose e critiche”. Modi negli anni ha perseguito e silenziato diversi giornalisti locali. Il governo targato BJP ha anche messo in difficoltà l’opposizione, sistematicamente indebolito i diritti delle minoranze - compresa quella cristiana - e represso con violenza il dissenso grazie anche alla riforma del codice penale, approvata lo scorso dicembre e che dovrebbe entrare in vigore nel corso dell’anno, che darà poteri molto ampi e arbitrari alla polizia e alle autorità statali.

A riguardo è emblematico quanto già accaduto - all’inizio di febbraio -, con i funzionari del Central Bureau of Investigation - la polizia federale indiana - che hanno devastato l’ufficio del Centre for Equity Studies (un centro che sostiene le politiche inclusive) di New Delhi. Il Centro è stato accusato di irregolarità finanziarie, così come il suo fondatore Harsh Mander che è uno dei critici più severi di Modi. Come lui anche Hemant Soren, ex governatore dello Stato del Jharkhand - ed esponente del partito di opposizione Fronte di liberazione del Jharkhand -, a metà gennaio è stato arrestato dall’agenzia antiriciclaggio non appena si è dimesso dall’incarico.

Le azioni di repressione anche violenta negli ultimi anni hanno “alzato il rito” colpendo anche Hindutva Watch e India Hate Lab, tutti e due progetti di ricerca internazionali con sede negli Stati Uniti che documentano i crimini d’odio verso le minoranze religiose nel paese. Entrambi - prima di avere gli uffici distrutti e i siti chiusi - avevano pubblicato alcune ricerche che mostravano come gli episodi di violenza contro i musulmani in particolare e le altre minoranze fossero aumentati anche del del 400% in pochi anni, a partire dal 2014. L’anno della prima elezione a premier di Modi.