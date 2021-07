L'abecedario della Dottrina sociale

Un progetto semplice e ambizioso nello stesso tempo. L’università Cattolica del Sacro cuore mette alla portata di tutti un Dizionario di Dottrina sociale della Chiesa. Liberamente consultabile sul suo sito, grazie al contributo di docenti e formatori, il pensiero cattolico sulle questioni importanti della vita personale e comunitaria del nostro tempo viene spiegato anche per i non addetti ai lavori. Parole come ambiente, economia circolare, media, lavoro diventano altrettante tracce per affrontare, come recita il sottotitolo, per affrontare “Le cose nuove del XXI secolo". E allora via a discutere del futuro del lavoro, di sviluppo umano integrale, di pace e convivenza, di povertà e disuguaglianza. Il progetto, coordinato editorialmente da Simona Beretta (ordinario di politica economica), aggiorna e arricchisce il Dizionario che l’Università cattolica aveva già pubblicato nel 2004. Non solo, diventa anche un podcast grazie alla collaborazione con Radio Marconi. Dallo scorso giugno e fino al prossimo ottobre, ogni mercoledì, sarà approfondito un tema diverso con i docenti dell’ateneo. Si va dall’accesso alla terra, con una breve lezione di Sara Balestri al tema delle Istituzioni inclusive e viluppo economico con Domenico Rossignoli (entrambi ricercatori di Politica economica).

Le prime quattro puntate sono riascoltabili sul sito https://secondotempo.cattolicanews.it/podcasts-dottrina-sociale-della-chiesa. Il Dizionario viene aggiornato ogni tre mesi.