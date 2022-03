La chiamata ai giovani italiani per salvare il pianeta

Alla presenza dell'Ambassador Giovanni Allevi e del Presidente Pierluigi Sassi, dal Multisala Gloria del circuito Notorious Cinemas, Earth Day Italia ha presentato le numerose iniziative rivolte ai giovani che prenderanno vita il prossimo 22 aprile allo scoccare della 52ma Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite.



Concerto per la Terra del M°Giovanni Allevi Il tradizionale Concerto per la Terra di Earth Day Italia sarà ospitato dalla Nuvola di Fuksas nel quartiere EUR di Roma. La prestigiosa sede - messa a disposizione da Roma Capitale per le celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite - ospiterà uno spettacolo unico ideato da Tiziana Tuccillo - coordinatrice del comitato artistico e culturale di Earth Day - e affidato alla direzione artistica del compositore di fama internazionale Maestro Giovanni Allevi. Un concerto che il Maestro ha voluto ancora una volta dedicare alle nuove generazioni in vista della 27ma Conferenza sul Clima dell'ONU che quest'anno si terrà in Egitto dal 7 al 18 novembre nello splendido paradiso naturalistico di Sharm el-Sheikh. Il Maestro Allevi toccherà il cuore di migliaia di giovani con la sua splendida musica e chiamerà altri artisti da diverse parti del mondo ad offrire la propria testimonianza in difesa dei tanti territori messi oggi seriamente a rischio da una economia predatoria che minaccia di rubare ai giovani il loro futuro. Sarà dunque il "canto della terra" il vero protagonista di questo spettacolo unico. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sugli schermi di Notorious Cinemas, Circuito cinematografico che vanta una forte sensibilità sulle tematiche ambientali, applicate anche nella realizzazione delle proprie infrastrutture e servizi. Presto partirà la prenotazione degli ingressi, che premierà anche gli spettatori con vantaggi decisamente sostenibili, sviluppati in stretta collaborazione con Earth Day Italia. In occasione della presentazione, Giovanni Allevi ha rinnovato il suo nuovo impegno per sostenere i giovani nella lotta al Cambiamento Climatico. Lo scorso novembre a Glasgow il maestro e filosofo amato in tutto il mondo aveva già dedicato ai giovani il videoclip “Our Future” lanciandolo in prima mondiale dal padiglione allestito da Earth Day durante la 26ma Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite. Un gesto forte a sostegno delle nuove generazioni, per la prima volta coinvolte nei negoziati sul clima con l’organizzazione Italo britannica della COP GIOVANI. Decine di organizzazioni giovanili sono state accompagnate a questo evento storico dagli organizzatori della maratona multimediale # OnePeopleOnePlanet che celebra l’Earth Day in Italia con il sostegno tra gli altri di Papa Francesco, il quale alla vigilia della COP GIOVANI, il 25 settembre scorso, volle riceverli nel palazzo apostolico. Memorabile il suo discorso ai giovani: “Ricordatevi che voi siete il presente e non il futuro dell’umanità, quindi fate chiasso per scuotere le coscienze di chi oggi governa il mondo”.

Il quaderno FATE CHIASSO – Appunti dell’Ippogrifo Parte la vendita di Fate Chiasso – Appunti dell’Ippogrifo, un quaderno originale, sul quale i giovani sono invitati a riscrivere il futuro del nostro Pianeta, salendo in sella all’Ippogrifo assieme a tanti personaggi straordinari. L’opera è stata curata dalle giovanissime Ludovica Sassi e Lucrezia Tuccillo, illustrata dallo street artist Maupal e co-prodotta dall’editrice Frate Indovino e dalla Onlus Earth Day Italia, organizzazioni che devolveranno il 100% del ricavato per sostenere le missioni in Amazzonia e la nascita di un bosco sostenibile nel millenario Comune di Tuscania. La scelta di raccontare l'impegno di tanti ragazzi e ragazze attraverso un quaderno anziché attraverso un libro vuole lanciare un messaggio forte ai giovani, chiamati a scrivere loro stessi il proprio futuro prendendo in mano le sorti del Pianeta come migliaia di loro coetanei stanno ormai facendo in tutto il mondo. Il quaderno può essere acquistato su www.frateindovino.eu



Call4Earth - Produci il cambiamento Questa edizione dell'Earth Day si traduce per la prima volta anche in una vera e propria chiamata all'azione per le nuove generazioni. Earth Day Italia - in collaborazione con la Rete Impatta e i suoi numerosi partner della sostenibilità - intende sostenere le idee e i progetti dei giovani attraverso l'iniziativa “Call4Earth - Produci il cambiamento”. I giovani di tutta Italia saranno chiamati dal 22 aprile - in occasione della Maratona #3OnePeopleOnePlanet - a presentare progetti di Sviluppo Sostenibile che Earth Day Italia selezionerà attraverso una commissione di esperti con l'obiettivo di finanziare i più esemplari e significativi. Tutti i progetti presentati dai giovani informeranno una pubblicazione sulla sensibilità dei giovani italiani che Earth Day Italia consegnerà alle istituzioni in vista della COP27 di Egitto, in programma a novembre a Sharm el-Sheikh. I migliori progetti saranno inoltre oggetto di un sostegno economico per poterne approfondire la fattibilità e poterne eventualmente finanziare la realizzazione concreta nel corso dell'anno. Partner del progetto è ScuolaZoo, che attiverà i propri strumenti di comunicazione per raggiungere il target giovanile, sicuramente sensibile alle tematiche del progetto.

Looking For Earth Il 22 aprile partirà anche l’iniziativa “Looking For Earth”. Il progetto viene sviluppato in collaborazione con Looking For Art https://lookingforart.it/ , una factory milanese dedicata alla diffusione dell'arte contemporanea con un approccio etico e sostenibile, che rappresenta 120 artisti di arte contemporanea (pittura, scultura, fotografia) sotto i 35 anni. Looking For Art ha selezionato all’interno del proprio ampio repertorio 3 opere rappresentative di ciascuno dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 https://unric.org/it/agenda- 2030/ . Queste opere verranno utilizzate da Earth Day per la comunicazione delle attività legate alla Giornata della Terra 2022 e verranno messe all’asta al termine di un percorso espositivo. Parte del ricavato verrà devoluto alla Onlus. In occasione della presentazione Looking For Art ha donato al Maestro Allevi un’opera esclusiva, scelta appositamente per lui, realizzata dall’artista Angelica Cantù Rajnoldi.