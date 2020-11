La Medaglia miracolosa? L'arma segreta di Madre Teresa di Calcutta

Un’arma potente di grazia, un vero e proprio tramite dell’amore misericordioso di Gesù, richiamato, come alle nozze di Cana, da Maria. Questo era per santa Teresa di Calcutta, devotissima della Madonna, la Medaglia Miracolosa di cui fu diffonditrice instancabile per il mondo. Ne portava sempre con sé tantissimi esemplari che poi distribuiva alle persone che incontrava. Gente comune o grandi personalità, come la principessa Diana d’Inghilterra o Al Bano e la sua famiglia. A Ylenia Carrisi, la primogenita del cantante e di Romina Power , di cui si perderà ogni traccia nel gennaio 1994, ne diede una più grande, come se ne presagisse il particolare bisogno di protezione. Ne donò una anche a monsignor Angelo Comastri , oggi cardinale vicario del Papa per la Città del Vaticano, che la fece incastonare nel suo anello vescovile. Di solito Madre Teresa teneva per qualche minuto la medaglietta tra le sue mani, poi la baciava, raccolta silenziosamente in preghiera per qual che istante, inne la porgeva. Ai bambini aggiungeva una caramella e un sorriso di una dolcezza indescrivibile.

Questo gesto aveva un signicato particolare, per la santa e per chi riceveva la Medaglia Miracolosa: garantiva che la religiosa avrebbe costantemente ricordato nelle sue preghiere la persona invocando l’intercessione della Vergine. Lei stessa ricorreva alla Medaglia Miracolosa per chiedere aiuto alla Vergine, anche nelle sue missioni di carità più... impossibili. Ricorda padre Sebastian Vazhakala, superiore generale dei Missionari della Carità Contemplativi, che le fu accanto per un trentennio: «Si era messa in testa l’idea di una casa d’accoglienza dentro il Vaticano e l’aveva chiesta a papa Giovanni Paolo II. Ma era un sogno che sembrava irrealizzabile. Ogni volta che passavamo in prossimità della Santa Sede, anche in auto, ci faceva lanciare verso piazza San Pietro le medagliette della Madonna. Raramente lo faceva lei stessa perché temeva di non riuscire a farle arrivare alla destinazione voluta, per la sua bassa statura. Questo “gettare le medagliette”, come diceva lei, era un gesto di gran fede con cui chiedeva alla Madonna e a Gesù di concedere un particolare spazio per i suoi bisognosi. Lo venne a sapere il cardinale Fiorenzo Angelini, presidente del Ponticio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari, e le mandò a dire che “era inutile, poteva pure sommergere il Vaticano delle sue medagliette ma quello che chiedeva era impossibile”. E invece, nel 1988, fu realizzata, in appena sei mesi, dallo stesso Angelini la casa “Dono di Maria”, chiamata così proprio per questo. Il Papa si congratulò con il cardinale per la rapidità dei lavori!».