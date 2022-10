Sulle Orme di Ludovico il Moro

L’impronta dell’epoca più fulgida del Ducato di Milano, di cui Ludovico il Moro fu l’ultimo grande protagonista, ha disegnato lo sviluppo e i paesaggi di interi territori, e le città che li costellano conservano tesori artistici che ne connotano l’identità.

Il progetto di creare una rete internazionale per mettere in relazione i luoghi che hanno rappresentato lo scenario dell’epoca d’oro di cui è stato protagonista Ludovico il Moro, si è consolidato nell’istituzione del Comitato Promotore delle Celebrazioni in suo onore, al quale hanno aderito personalità del mondo istituzionale e accademico, Enti, Istituzioni, aziende oltre a 26 città italiane e 2 francesi.

La rete che si è costituita si pone l’obiettivo di valorizzare il ruolo storico e artistico che rivestì il Moro, attivando uno scambio culturale che configuri un nuovo percorso di riscoperta della sua inestimabile eredità attraverso i luoghi e le città che furono lo scenario della sua vita e degli eventi che segnarono la storia d’Italia e d'Europa. Le bellezze create dal Duca saranno finalmente vissute come un grande tesoro comune, da valorizzare e da condividere con quanti vorranno conoscerlo più da vicino.

Per molti questa eredità costituisce ancora oggi il principale catalizzatore rispetto all’attrattività turistica e culturale, per altri la partecipazione al Comitato per le Celebrazioni di Ludovico il Moro rappresenta l’occasione per valorizzare propri gioielli artistici poco conosciuti all’interno di un percorso tematizzato. Dice Andrea Ceffa, Sindaco di Vigevano: “Ludovico il Moro fu protagonista di un periodo cruciale della storia italiana, che segnò una svolta epocale nell’innovazione, nell’arte, nel costume e nel disegno urbanistico. Vigevano deve a lui la sua identità: la Piazza Ducale e il Castello VisconteoSforzesco, che trasformò da complesso fortificato a splendida dimora di rappresentanza, non solo testimoniano la sua visione di mecenate illuminato, ma costituiscono il cuore stesso della nostra città.

Le Celebrazioni legate a Ludovico il Moro sono l’occasione per proiettare Vigevano all’interno di una rete che fonda le sue radici nella storia. Il mio ringraziamento va alle tante realtà che credono in questo progetto e che stanno condividendo con noi il percorso per configurare questa straordinaria eredità in una proposta culturale e turistica di livello nazionale e internazionale”. E proprio da Vigevano prende il via “SULLE ORME DI LUDOVICO IL MORO: LUOGHI E PAESAGGI”, l’appuntamento che rientra tra le celebrazioni in onore del Duca di Milano. Percorrendo la mostra fotografica, allestita nella strada coperta inferiore del Castello Sforzesco vigevanese, è possibile sfogliare alcune pagine delle testimonianze di Ludovico: ogni realtà dei territori coinvolta nel progetto è stata invitata a presentarsi attraverso la scelta di tre immagini rappresentative accompagnate da una narrazione. Lungo il percorso di visita si viaggia in diversi luoghi, cogliendo suggestioni, spunti di approfondimento e connessioni sorprendenti.