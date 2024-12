C'è un filo rosso che lega le imprese straordinarie di un popolo alla sua capacità di eccellere nei momenti più difficili. Il salvataggio della speleologa Ottavia Piana, portata in salvo dopo quattro giorni in una delle operazioni più complesse mai affrontate dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è l'ultima dimostrazione di questa capacità tutta italiana.Non si tratta di una favola a lieto fine, ma del risultato di una macchina organizzativa che ha funzionato con la precisione di un orologio svizzero. O, forse, è ora di dire di un orologio italiano.

L'operazione: un’impresa che celebra l’ingegno e la dedizione

Ottavia Piana, speleologa bresciana di 32 anni, era impegnata nel “Progetto Sebino”, un’iniziativa ambiziosa volta alla mappatura delle grotte della zona, sostenuta da diversi Comuni e dall’Università di Pavia. Sabato scorso, mentre si trovava nella grotta Bueno Fonteno, un pezzo di roccia ha ceduto sotto i suoi piedi, facendola cadere da un’altezza di cinque metri. Un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, se non fosse stato per l’imponente macchina dei soccorsi che si è mossa con rapidità ed efficienza straordinarie.

La notizia dell’incidente ha subito mobilitato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che ha coordinato un’operazione mastodontica. Più di 120 tecnici e volontari si sono alternati giorno e notte, suddivisi in turni da 15 ore, per garantire una presenza costante di almeno 20 persone all’interno della grotta. Il lavoro è stato meticoloso e implacabile: passaggi impervi sono stati ampliati con cariche esplosive, sentieri messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco, e la barella con Ottavia è stata trasportata lungo un percorso di quattro chilometri, superando ostacoli naturali che avrebbero scoraggiato chiunque. Il tutto con perfetto coordinamento.

«Ottavia è in salvo», ha dichiarato alle 2.59 di mercoledì notte Alberto Gabutti, della direzione nazionale del Soccorso Alpino. «Le sue condizioni sono stabili, e ora potrà ricevere le cure necessarie». Una frase che racchiude il senso di sollievo e soddisfazione per un’operazione che ha richiesto competenza tecnica, resistenza fisica e un coordinamento impeccabile.

In un Paese spesso criticato per le sue inefficienze, il salvataggio di Ottavia Piana rappresenta un’occasione per riflettere sulle potenzialità straordinarie degli italiani. Non si tratta solo di competenze tecniche, ma di un approccio culturale che valorizza la collaborazione, la creatività e il sacrificio personale. Quando c'è una vita in pericolo, il meglio di noi italiani emerge. E probabilmente non ha eguali al mondo.

La forza dell’umanità nella tecnologia

Anche la tecnologia è stata cruciale nelle macchine dei soccorsi: dalle cariche esplosive per ampliare i passaggi, alla barella speciale utilizzata per il trasporto, fino al verricello che ha portato Ottavia fuori dalla grotta per essere trasferita in ospedale. Ma è l’elemento umano che ha fatto la differenza. «Ottavia ha sopportato molto bene il trasporto, nonostante i traumi e le probabili fratture», ha spiegato Corrado Camerini, medico e delegato del Soccorso Speleologico della Lombardia. «Abbiamo usato integratori energetici per mantenerla stabile e affrontare un percorso lungo e difficile». Giorgio Pannuzzo, speleologo e amico di Ottavia, ha vissuto l’intera operazione al suo fianco. «Era con lei quando si è fatta male e con lei quando è stata portata in salvo», racconta. «Più passava il tempo, più lei era stanca e dolorante, ma sentiva l’esterno che si avvicinava». La loro amicizia e il loro legame hanno rappresentato una forza aggiuntiva in una situazione già estremamente complessa. Mentre Ottavia si riprende e le autorità indagano per garantire maggiore sicurezza nelle future esplorazioni, resta una lezione importante: l’Italia, con la sua combinazione di competenza, ingegno e umanità, è in grado di affrontare e vincere sfide straordinarie. Quando tutto sembra perduto, emerge la capacità di costruire soluzioni, di collaborare, di trasformare il dramma in trionfo. 120 uomini straordinari che lavorano in perfetto coordinamento e con grande competenza per salvare una vita umana. Forse è giunto il momento di smettere di lamentarci delle nostre debolezze e di iniziare a celebrare i nostri successi. E, per una volta, possiamo esserne orgogliosi.