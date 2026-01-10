Finanze vaticane, Leone XIV chiude la Commissione donazioni mentre lo IOR si apre alla trasparenza globale

Social
Caporedattore di Famiglia Cristiana, responsabile del sito on line, è autore di numerose inchieste dedicate alla politica e alla società italiana. Laureato in Storia contemporanea con una tesi sulle finanze vaticane, ha lavorato all'Avvenire e collaborato ad altri quotidiani, tra cui La Prealpina, l'Eco di Bergamo, la Provincia di Como e il Corriere del Ticino oltre a vari periodici, come la rivista di geopolitica Eastwest. Tra i suoi libri una storia della IOR (Ares), Dio non volta le spalle a Napoli, un'inchiesta sui mali della città (San Paolo), Il Vangelo secondo gli italiani (San Paolo) e la prima biografia di padre Pino Puglisi, il prete di Palermo ucciso dalla mafia (Paoline).
