mercoledì 24 settembre 2025
 
Leone: «Un rosario per la pace»

24/09/2025  Il Pontefice invita tutti, nel mese di ottobre, a recitare ogni giorno la preghiera cara a Maria per chiedere la fine dei conflitti

Il rosario per la pace. Papa Leone invita tutti , nel mese di ottobre, a recitare quotidianamente la preghiera cara a Maria per invocare il dono della fine dei conflitti. Ogni giorno alle 19 in Vaticano e l’11 ottobre, alle 18, in piazza San Pietro insieme con lo stesso Pontefice chi è a Roma è invitato a ritrovarsi assieme anche per ricordare l’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II nell’ambito del Giubileo della spiritualità mariana  con la sua presenza il Pontefice invita chi è a Roma a recitare il rosario Il cuore e la preghiera rivolti alla pace. Prima Leone, nei saluti nelle diverse lingue, non aveva mancato di incoraggiare a cercare vie di dialogo. «In questo nostro tempo, tra le macerie dell’odio che uccide, facciamoci portatori dell’amore di Gesù che illumina e rialza l’umanità», ha detto ai pellegrini di lingua portoghese mentre ha incoraggiato quelli di lingua araba, «all’inizio del nuovo anno scolastico», a «preservare la fede e a nutrirvi di scienza, per un futuro migliore in cui l’umanità possa godere di pace e tranquillità».

