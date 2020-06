“Lourdes United”, il 16 luglio il primo pellegrinaggio online mondiale

Lourdes mobilita quasi 100mila volontari per accogliere ogni anno 3 milioni di pellegrini e visitatori provenienti da tutto il mondo , tra cui più di 50.000 malati e disabili. Multi-generazionale e multiculturale, il pellegrinaggio online "Lourdes United" riunirà, spiegano gli organizzatori, tutti coloro che, da ogni angolo del mondo, vedono Lourdes come un faro di fede, impegno, condivisione e speranza.

È il programma di un “pellegrinaggio” straordinario online che il 16 luglio, anniversario della diciottesima e ultima apparizione della Vergine a Bernadette Soubirous, riunirà milioni di persone provenienti da tutti i continenti, attraverso la televisione, la radio e i social network, sotto il segno della speranza e della solidarietà e in una maratona che prevede 15 ore di diretta in dieci lingue che si può seguire su www.lourdes-united.org

Trasmissioni delle celebrazioni, dal Rosario alla Messa. Un programma televisivo trasmesso in diretta all’interno della Grotta dalle 16 alle 18. Personaggi religiosi e civili che porteranno le loro testimonianze sul ruolo che Lourdes svolge nella loro vita. Le telecamere andranno dietro le quinte di questo luogo unico per spiegare meglio la sua missione. Numerosi interventi sui temi della solidarietà, della fraternità, dell'impegno, dell'aiuto, della speranza e della ricerca di senso, oltre a reportage, video d'archivio, musica dal vivo, duplex con gli stranieri.

Migliaia le richieste di preghiera arrivate da tutto il mondo durante la pandemia

I cappellani del Santuario hanno sempre portato alla Grotta la preghiera per e con il mondo, e ancora di più durante la crisi globale che stiamo vivendo. Centinaia di migliaia di messaggi, grida di aiuto, grida di sofferenza, ma anche testimonianze di speranza continuano a raggiungere Lourdes.

Lourdes senza pellegrini è una Lourdes senza risorse per svolgere la sua missione, per mantenere l'intero sito, per garantire la sua durata e il lavoro dei suoi 320 dipendenti. Il Santuario, infatti, prevede una perdita storica di 8 milioni di euro. Si tratta di una situazione senza precedenti e anche per questo durante il pellegrinaggio online "Lourdes United" si invocherà la generosità di tutti coloro che desiderano aiutare il Santuario.