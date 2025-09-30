Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
martedì 30 settembre 2025
 
regionali
 

Marche, la vittoria del Centrodestra e la sconfitta che riapre il caso Pd-Cinque Stelle

30/09/2025  Otto punti dietro al centrodestra, il candidato dem crolla e la strategia del “campo largo” con i Cinque Stelle mostra tutti i suoi limiti. Crescono i malumori interni, i cattolici democratici restano ai margini e la mutazione impressa da Elly Schlein sposta il Pd verso un partito identitario, lontano dal centro e dai temi concreti degli elettori

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

Se una certezza esce dalle urne marchigiane, è la batosta del candidato del Partito democratico Matteo Ricci: otto punti sotto al centrodestra del vincitore riconfermarto Francesco Acquaroli, senza appello. Fra una settimana toccherà alla Calabria, terreno pericoloso e infido, e intanto in Veneto, nel feudo – non più regno, ma poco cambia – di Luca Zaia, il centrosinistra nemmeno ci prova a scalare la montagna. Dunque, per raddrizzare i conti, restano Toscana, Campania e Puglia: regioni storicamente rosse o rosate, ma non blindate. Vincere lì può sembrare probabile, ma nulla è scontato.

Nessuno chiede, almeno per ora, la testa di Elly Schlein. Ma i mal di pancia crescono. L’alleanza col Movimento 5 Stelle, ribattezzata con cinismo "camposanto" invece che "campo largo", si rivela un’arma spuntata: tredici sconfitte su sedici nei territori in cui è stata testata. E neppure l’idea di unità cara a Stefano Bonaccini funziona più: giudicata molle, inefficace, già considerata superata. E allora? La risposta è rinviata al convegno di Milano, a fine ottobre, quando saranno chiari anche i risultati di Calabria e Toscana. Dario Franceschini, vecchio democristiano e maestro di tattica, lo dice apertamente: la vocazione maggioritaria del Pd è morta e sepolta, serve un sistema di alleanze. Ma con chi? Con quali condizioni? Domande che restano senza risposta. Nel frattempo il Pd si trascina il problema più antico: quello del centro. La componente ex Margherita, i cattolici democratici che un tempo garantivano radicamento sociale, è stata relegata ai margini. Non tocca più palla, e questo ha un prezzo. La Schlein concentra il suo messaggio sui diritti civili e i temi identitari, molto graditi ai Cinque Stelle e a una parte di sinistra urbana, ma poco comprensibili – e persino fastidiosi – per l’elettorato moderato o per il bacino degli astenuti, che sono legione e che nessuno riesce più a recuperare.

Alla gente, infatti, interessano la sanità, il lavoro, la scuola. Tutto ciò che riguarda la vita concreta. Ma il Pd, preso dalle sue diatribe interne e dalle bandiere ideologiche, non sempre riesce a far sentire la propria voce su questi temi. Così finisce per sembrare un partito che parla a se stesso. Qui sta il vero nodo. Nato come partito a vocazione maggioritaria, erede di due culture – quella post-comunista e quella cattolico-democratica – oggi appare prigioniero di una leadership che privilegia una sola metà del suo Dna. I cattolici democratici, che un tempo garantivano il legame con territori, parrocchie, associazioni, cooperative, sono stati messi all’angolo. E senza di loro, il Pd perde quel legame con il Paese reale che fu il suo punto di forza. Ad avvantaggiarsene è il partito delle sorelle Meloni, che continua a navigare col vento in poppa. Prossima appuntamento in Calabria, tra pochi giorni, esattamente domenica 5 e lunedì 6 ottobre.

nella foto, Francesco Acquaroli

 

WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 