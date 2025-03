«Mia nipote a scuola già a 5 anni. È come rubarle un anno di gioco»

Ho una nipote di quasi 5 anni che è stata iscritta come anticipataria alla scuola primaria, per il prossimo anno scolastico. È una bambina dall’intelligenza pronta e le maestre della scuola dell’infanzia dicono che può “tranquillamente” andare alle elementari.

In Sicilia, in realtà, è molto comune che questa cosa venga prescelta dai genitori dei bambini di 5 anni. Io, come nonna, vivo questa scelta come qualcosa che è “troppo” per lei. Mi sembra che le si sottragga un anno di gioco che serve ugualmente a crescere.

Mia nipote già all’età di 6 mesi per lo svezzamento è stata messa davanti a un monitor per riuscire a farla mangiare e tutt’ora guai se a tavola non c’è il suo tablet acceso. Non ha mai giocato liberamente all’aperto (o almeno non le era permesso di correre, saltare, scatenarsi...) per paura che si facesse male e fino ai 3 anni e mezzo il box era ancora usato per metterla tranquilla a giocare.

Io, da mamma, non ho mai voluto il box per i miei figli e ho sempre permesso loro di giocare liberamente. Da bambini, i miei figli hanno avuto la “fortuna” di giocare in cortile con altri bambini. Vedere mia nipote “costretta” a vivere una vita da “piccolo adulto” mi fa soffrire. I suoi genitori considerano però le mie lamentele fuori luogo. Vorrei tanto che gli adulti ripensassero alle loro scelte educative, ma non so come riuscirci.

ANTONELLA