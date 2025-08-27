«Monsignor Nosiglia? Fu uomo di ascolto e di dialogo, a Torino e in Italia»

«Tra i tanti ricordi che s'intrecciano in questo momento, uno in particolar modo mi sembra consegnare la corretta immagine della dimensione nazionale di monsignor Cesare Nosiglia». Quando raggiungiamo Alberto Chiara, giornalista e scrittore già capo redattore di Famiglia Cristiana nella “sua- loro” Torino, al poche ore dalla scomparsa dell'Arcivescovo emerito che tante volte ha avuto la grazia di incontrare, è commosso; il pensiero corre a un momento decisivo del suo magistero. «Autunno 2015, alla vigilia del quinto convegno ecclesiale della Chiesa italiana sul tema In Gesù Cristo il nuovo umanesimo che si sarebbe svolto dal 9 al 13 novembre di quell'anno, a Firenze, l'arcivescovo di Torino nel corso di una lunga udienza, ragionò sui modi per dire Dio oggi, in una società sempre più frammentata, scristianizzata, egoista e insensibile come quella italiana, e mi manifestò il suo assillante desiderio di offrire a tutti, senza esclusione, il senso ultimo del nascere, del vivere, del soffrire, del morire che per lui, per noi, deriva dalla fede e dalla Scrittura. Nosiglia era il presidente del comitato preparatorio del convegno di Firenze; tenne un'articolata relazione in quell'assemblea. Rammento come le sue analisi “sull'uscire", “sull'annunciare", “sull'abitare", “sull'educare", “sul trasfigurare" fossero figlie (anche) di quel mio incontro e di tante altre occasioni di confronto che aveva cercato e vissuto. Insomma, dimostrò d'essere uomo di ascolto e di dialogo. Come sappiamo, Firenze fu uno dei punti di svolta del cammino della Chiesa cattolica in Italia».

Le Diocesi di Torino e di Susa in lutto Monsignor Cesare Nosiglia fu Arcivescovo di Torino dal 2010 al 2022 e Amministratore Apostolico di Susa dal 2019 al 2022. La morte è avvenuta questa notte (27 agosto) alle 2.15 presso l’Hospice Cottolengo di Chieri, dove Nosiglia era stato trasferito pochi giorni fa dall’Ospedale Gradenigo di Torino: era stato colpito da una malattia respiratoria, vissuta nel riserbo per suo forte e determinato desiderio. I funerali saranno celebrati venerdi 29 alle 15.30 dal Cardinale Roberto Repole presso il Duomo di Torino. Nosiglia aveva 80 anni. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata con dolore dal cardinale Roberto Repole, attuale Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa: «ho potuto visitare Nosiglia fino all’ultimo giorno e accompagnarlo nella preghiera. Uno dei primi ricordi che affiorano in queste ore è lo stile del suo servizio alla Chiesa e alla città, uno stile instancabile: non si fermava mai, tanti lo ricordano così. Credo che Torino e Susa conserveranno memoria grata del suo desiderio di stare a fianco dei poveri e dei carcerati, dei migranti, dei lavoratori delle tante aziende in crisi: ha cercato di scuotere le coscienze e di mobilitare la solidarietà, penso che sia stato il suo dono più bello». Commosse parole di cordoglio sono arrivate anche da monsignor Alfonso Badini Confalonieri, vescovo emerito di Susa e predecessore di Nosiglia: «porto nel cuore il ricordo di un pastore buono e innamorato della Chiesa; Susa e la Valle lo ricorderanno con riconoscenza anche per aver posto le basi per l’avvicinamento alla Diocesi di Torino, un cammino di integrazione che è ormai in pieno svolgimento e che prosegue verso l’integrazione delle comunità cristiane». I funerali saranno celebrati dal cardinale Repole venerdi 29 alle 15.30 nel Duomo di Torino; veglia funebre presieduta sempre dal Cardinale giovedi 28 alle 21 presso il Santuario della Consolata dove sarà allestita la camera ardente a partire da oggi alle 15.30.



La Conferenza episcopale piemontese «Affida al Signore con riconoscenza monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo emerito di Torino» ha detto Franco Lovignana, presidente CEP «e si unisce alla preghiera di suffragio dell'arcivescovo Roberto Repole, del Presbiterio e di tutta la Chiesa torinese. Monsignor Nosiglia ha guidato la Conferenza regionale dal 2011 al 2022. Lo ricordiamo come uomo di fede, lavoratore instancabile, puntuale e lucido nei suoi interventi. Preghiamo perché il Signore lo accolga presso di Sé e lo ricompensi per il suo lungo servizio apostolico».